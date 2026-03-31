Gefahrstoffeinsatz in Schweinfurt: Entwarnung nach Flüssigkeitsaustritt aus Lkw
SCHWEINFURT – Ein gemeldeter Gefahrstoffaustritt in der Lodonstraße hat in den frühen Morgenstunden des 31. März 2026 einen Großeinsatz zahlreicher Rettungskräfte ausgelöst. Gegen 01:15 Uhr war aus einem mit Stückgut beladenen Lastwagen eine zunächst unbekannte Flüssigkeit ausgetreten, was aufgrund der Ladepapiere umfangreiche Sicherheitsmaßnahmen erforderlich machte.
Da eine Beteiligung von gefährlichen Stoffen nicht ausgeschlossen werden konnte, gingen die Einsatzkräfte bei der Erkundung und Entladung des Fahrzeugs mit Chemikalienschutzanzügen und Atemschutzgeräten vor. Aus Sicherheitsgründen wurden zudem die Fahrer umliegender Lastwagen für die Dauer des Einsatzes vorübergehend evakuiert.
Entwarnung nach Identifizierung des Stoffes
Im weiteren Verlauf des Einsatzes gelang es den Spezialkräften, den beschädigten Transportbehälter im Inneren des Lkw zu lokalisieren. Nach einer genauen Analyse konnte der austretende Stoff schließlich als ungefährlich eingestuft werden. Die Feuerwehr dichtete die Leckage daraufhin ab und übergab die Einsatzstelle zur weiteren Bearbeitung an die Polizei. Eine Gefahr für die Anwohner oder den Verkehr auf der nahegelegenen Bundesautobahn A70 bestand laut Einsatzleitung zu keiner Zeit.
Zahlreiche Feuerwehren und Spezialkräfte vor Ort
Die Komplexität des Einsatzes erforderte die Zusammenarbeit verschiedener Fachgruppen und Organisationen:
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Feuerwehren: Neben der Ständigen Wache Schweinfurt waren die Freiwillige Feuerwehr Schweinfurt, die Werkfeuerwehr SKF sowie die Feuerwehr Grafenrheinfeld im Einsatz.
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Spezialeinheiten: Der ABC-Erkunder aus Werneck und die Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung koordinierten die Messungen und den Ablauf.
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Zusätzliche Unterstützung: Fachberater des THW, die Polizei sowie der Rettungsdienst – inklusive einer Gefahrstoffeinheit aus dem Landkreis Haßberge – sicherten die Einsatzstelle ab.
Nach Abschluss der Maßnahmen konnten die evakuierten Lkw-Fahrer wieder in ihre Fahrzeuge zurückkehren. Der Einsatz konnte ohne Verletzte beendet werden.
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