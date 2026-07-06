Im Gespräch mit Heilpraktikerin Bianca Ferber über Women’s Health

A N Z E I G E

HAMBACH – In einem Gespräch erläutert Bianca Ferber die Hintergründe ihres neuen Praxis-Schwerpunkts „Women’s Health“. Ihr Ziel ist es, Frauen in verschiedenen Lebensphasen dabei zu unterstützen, ihren Körper und dessen hormonelle sowie physiologische Zusammenhänge besser zu verstehen.

Frau Ferber, Sie erweitern Ihre Praxis um den Bereich Women’s Health. Wie kam es dazu?

Bianca Ferber: Das Thema begleitet mich eigentlich schon viele Jahre. In der Praxis fällt mir immer wieder auf, dass Frauen mit ganz unterschiedlichen Beschwerden kommen – Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Erschöpfung, Schlafprobleme oder Verdauungsbeschwerden. Oft steckt viel mehr dahinter als das eigentliche Symptom.

Der weibliche Körper verändert sich ständig. Zyklus, Hormone, Stress oder später die Wechseljahre beeinflussen viele Bereiche unseres Lebens. Trotzdem wird darüber häufig viel zu wenig gesprochen.

Women’s Health hört man inzwischen häufiger. Was bedeutet das konkret?

Bianca Ferber: Für mich bedeutet Women’s Health, den Menschen als Ganzes zu betrachten. Natürlich spielen Hormone eine wichtige Rolle. Aber genauso wichtig sind das Nervensystem, Bewegung, Ernährung, Schlaf und die persönliche Lebenssituation. Ich möchte Frauen helfen, ihren Körper besser zu verstehen. Denn wenn man die Zusammenhänge kennt, werden viele Beschwerden plötzlich nachvollziehbar.

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An welche Frauen richtet sich Ihr Angebot?

Bianca Ferber: Eigentlich an Frauen in jeder Lebensphase. Die junge Frau mit starken Regelschmerzen hat ganz andere Fragen als eine Frau mit Kinderwunsch oder eine Patientin, die gerade in die Wechseljahre kommt. Und genau das macht dieses Thema so spannend. Jede Lebensphase bringt ihre eigenen Herausforderungen mit sich.

Mit welchen Beschwerden kommen Frauen am häufigsten zu Ihnen?

Bianca Ferber: Das ist ganz unterschiedlich. Viele leiden unter PMS, Menstruationsschmerzen oder Zyklusunregelmäßigkeiten. Andere berichten über ständige Müdigkeit, Schlafstörungen oder das Gefühl, einfach nicht mehr richtig belastbar zu sein. In den Wechseljahren kommen dann oft Hitzewallungen, Gewichtszunahme, Stimmungsschwankungen oder Gelenkbeschwerden dazu. Viele Frauen sagen nach dem ersten Gespräch: „Jetzt verstehe ich endlich, warum mein Körper so reagiert.“

Was passiert beim ersten Termin?

Bianca Ferber: Zunächst einmal höre ich zu. Ich möchte verstehen, wie der Alltag aussieht, welche Beschwerden bestehen und seit wann sie vorhanden sind. Anschließend schauen wir gemeinsam, welche Faktoren möglicherweise eine Rolle spielen. Daraus entwickeln wir einen individuellen Plan. Das kann Beratung sein, naturheilkundliche Maßnahmen, osteopathische Behandlung oder auch physiotherapeutische Ansätze.

Es gibt da kein Schema F. Jede Frau bringt ihre eigene Geschichte mit.

Ist das eine Leistung der gesetzlichen Krankenkassen?

Bianca Ferber: Nein. Es handelt sich um eine individuelle Privatleistung. Mir ist wichtig, dass wir genügend Zeit haben. Gerade bei hormonellen Themen reicht ein kurzes Gespräch oft nicht aus. Viele Zusammenhänge erschließen sich erst, wenn man die gesamte Lebenssituation betrachtet.

Was wünschen Sie sich für Ihre Patientinnen?

Bianca Ferber: Dass sie mit einem besseren Gefühl nach Hause gehen. Nicht, weil plötzlich alle Beschwerden verschwunden sind, sondern weil sie ihren Körper besser verstehen. Wenn Frauen erkennen, warum bestimmte Dinge passieren und was sie selbst beeinflussen können, ist das oft schon ein wichtiger erster Schritt.

Zum Schluss noch eine persönliche Frage: Was fasziniert Sie an diesem Thema?

Bianca Ferber: Mich begeistert, wie unglaublich anpassungsfähig der weibliche Körper ist. Vom ersten Zyklus über Schwangerschaften bis hin zu den Wechseljahren leistet er Erstaunliches. Ich finde, Frauen haben es verdient, in diesen verschiedenen Lebensphasen kompetent begleitet zu werden – mit Zeit, Verständnis und einem ganzheitlichen Blick.

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