Kartoffelvielfalt unter der Lupe: Sortenversuch Kartoffel in Unterfranken

WERNECK – Unterfranken ist eine ausgezeichnete Kartoffel-Region, in der etwa ein Fünftel der bayerischen Ökokartoffeln angebaut wird. Die Region profitiert von geringeren Regenmengen, wodurch die Gefahr des Befalls mit der gefürchteten Kraut- und Knollenfäulekrankheit vermindert ist. Der Sortenversuch, der in diesem Jahr erneut bei Werneck stattfand, ist für die unterfränkischen Bio-Bauern von großer Bedeutung.

Inmitten der Kartoffeln des Biohofes Caesar aus Dächheim wuchsen auch in diesem Jahr die Kartoffeln des staatlichen Öko-Sortenversuchs mit mittelfrüher Reifezeit. Insgesamt wurden 21 Sorten Mitte Mai per Hand in dreifacher Wiederholung gepflanzt. Dank der regelmäßigen Niederschläge während des niederschlagsreichen Sommers entwickelten sich die Pflanzen gut und führten zu erfreulichen Erträgen mit ansprechender Knollengröße und -qualität.

Da Biobetriebe in begrenztem Umfang Kupfermittel zur Unterdrückung von Krautfäule einsetzen dürfen, war nur ein geringer Krankheitsbefall zu beobachten. Weniger krautfäuleanfällige Sorten konnten somit ihre Widerstandsfähigkeit unter Beweis stellen. Wolfgang Miederer, Leiter des Versuchszentrums, äußerte sich erfreut über die Ergebnisse: „Die Ergebnisse des diesjährigen Sortenversuchs zeigen, wie wichtig die Auswahl der richtigen Sorte in Kombination mit den spezifischen Anbaubedingungen ist. Wir unterstützen die Landwirte dabei, fundierte Entscheidungen zu treffen, um sowohl Qualität als auch Ertrag zu optimieren.“

Die neuartige Stolbur-Erkrankung, die in letzter Zeit vor allem bei Zuckerrüben verstärkt Schäden verursacht, war auch bei einigen Kartoffelpflanzen zu beobachten, hatte jedoch am Versuchsstandort noch keine größeren Auswirkungen.

Die Ergebnisse dieses und anderer Sortenversuche in Bayern werden von der bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) in Freising zusammengefasst, ausgewertet und über verschiedene Medien interessierten Landwirten, Verarbeitern und Verbrauchern zur Verfügung gestellt.