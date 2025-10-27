Auto IU
Linux Café wird wegen großer Nachfrage wiederholt
SCHWEINFURT – Das Repair Café Schweinfurt veranstaltet am Samstag, den 22. November 2025, das 2. Linux Café. Der kostenlose Workshop richtet sich an alle, deren Notebooks oder PCs bald keine Softwareupdates mehr erhalten, aber weiterhin genutzt werden sollen.
Interessierte werden dazu angeleitet, das freie und nutzerfreundliche Betriebssystem Linux Mint auf ihren mitgebrachten Rechnern zu installieren und einzurichten. Durch die geringen Hardwareanforderungen von Linux können ältere Geräte somit noch lange Zeit weiterverwendet werden.
Veranstaltungsdetails:
- Termin: Samstag, 22. November 2025, um 13:00 Uhr
- Dauer: Circa 4 Stunden
- Ort: Räume der Christuskirche in Schweinfurt
- Kosten: Kostenlos (Spenden für die Arbeit des Repair Cafés werden gerne angenommen)
Anmeldung: Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung ist bis spätestens eine Woche vor dem Termin unter der E-Mail-Adresse linux-cafe-schweinfurt@online.de erforderlich.
