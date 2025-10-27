Auto IU

Linux Café wird wegen großer Nachfrage wiederholt

27. Oktober 2025Letztes Update 27. Oktober 2025
Bild von ADMC auf Pixabay
Sparkasse

SCHWEINFURT – Das Repair Café Schweinfurt veranstaltet am Samstag, den 22. November 2025, das 2. Linux Café. Der kostenlose Workshop richtet sich an alle, deren Notebooks oder PCs bald keine Softwareupdates mehr erhalten, aber weiterhin genutzt werden sollen.

Interessierte werden dazu angeleitet, das freie und nutzerfreundliche Betriebssystem Linux Mint auf ihren mitgebrachten Rechnern zu installieren und einzurichten. Durch die geringen Hardwareanforderungen von Linux können ältere Geräte somit noch lange Zeit weiterverwendet werden.

Veranstaltungsdetails:

  • Termin: Samstag, 22. November 2025, um 13:00 Uhr
  • Dauer: Circa 4 Stunden
  • Ort: Räume der Christuskirche in Schweinfurt
  • Kosten: Kostenlos (Spenden für die Arbeit des Repair Cafés werden gerne angenommen)

Anmeldung: Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung ist bis spätestens eine Woche vor dem Termin unter der E-Mail-Adresse linux-cafe-schweinfurt@online.de erforderlich.

Neu im Team des Ambulanzzentrum-Schweinfurt Dr. Stefan Muffert
Mehr

LOS
Dein Ding
Naturfreundehaus


Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

27. Oktober 2025Letztes Update 27. Oktober 2025
Pixel ALLE Seiten (Stand 22.10.25)