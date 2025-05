Partnerschaft zwischen Siracusa und Würzburg schlägt Brücken

WÜRZBURG / SIRACUSA (ITALIEN) – Würzburg hat mit der Unterzeichnung eines Vertrages im historischen Wenzelsaal des Rathauses die italienische Stadt Siracusa als seine zwölfte Städtepartnerschaft offiziell besiegelt.

Oberbürgermeister Christian Schuchardt betonte die Bedeutung von Städtepartnerschaften als Zeichen der Verbundenheit und Völkerverständigung gegen Nationalismus und Abschottung. Obwohl die beiden Städte rund 2000 Kilometer und das Mittelmeer trennen, hob er die Gemeinsamkeiten in ihrer reichen Kultur, bewegten Geschichte und lebendigen Gegenwart hervor. Alessandro Di Mauro, Präsident des Stadtrates von Siracusa, ergänzte, dass beide Städte trotz ihrer Unterschiede durch gemeinsame Werte wie Kultur und architektonische Schönheit verbunden und lebenswert seien.

Die Partnerschaft entwickelte sich aus einer Freundschaft, die 2018 von den Würzburger Stadträten Antonino Pecoraro und Emanuele La Rosa initiiert wurde. In der Folge entstand ein reger Austausch zwischen Bürgerinnen und Bürgern beider Städte, darunter ein Schüleraustausch des Wirsberg-Gymnasiums mit einem Gymnasium in Siracusa sowie Besuche von Architekturstudierenden der THWS Würzburg in der sizilianischen Stadt.

Oberbürgermeister Schuchardt rief dazu auf, die Partnerschaft gemeinsam mit Leben zu füllen. Auch Di Mauro betonte, dass die Partnerschaft die Möglichkeit biete, Erfahrungen weiterzuentwickeln und lebendig zu gestalten. Beide hoben hervor, dass Städtepartnerschaften Brücken zwischen Menschen und Kulturen schaffen, den Austausch von Ideen und den Dialog fördern und dazu beitragen, den Blick zu weiten und voneinander zu lernen. Die über 100 Freundschaften zwischen deutschen und italienischen Städten seien ein Beweis für die Freundschaft zwischen den beiden Völkern.

Für ihr Engagement bei der Initiierung und Förderung der Städtepartnerschaft wurden die Stadträte Emanuele La Rosa und Antonino Pecoraro mit der Partnerschaftsmedaille der Stadt Würzburg ausgezeichnet.

Die Stadt Würzburg unterhält aktuell offizielle Beziehungen zu zwölf Partnerstädten, zwei Freundschaftsstädten und einer Patenstadt auf vier Kontinenten.