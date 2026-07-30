Polizei kontrolliert Innenstadt: Mehrere Ermittlungsverfahren wegen Cannabis-Handels

SCHWEINFURT – Im Rahmen des Sicherheitskonzepts für die Innenstadt hat die Polizei Schweinfurt am 22. Juli eine umfangreiche Kontrollaktion am Zeughaus durchgeführt. Dabei wurden mehrere Tatverdächtige wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Cannabis festgestellt und Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Die Kontrollaktion fand zwischen 15 und 18 Uhr statt und wurde von der Polizeiinspektion Schweinfurt mit Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei durchgeführt. Insgesamt konnten fünf Tatverdächtige beim mutmaßlich unerlaubten Handel mit Cannabis festgestellt und vorläufig festgenommen werden.

Bei einem 25-jährigen algerischen Staatsangehörigen beantragte die Staatsanwaltschaft Schweinfurt die Durchführung eines beschleunigten Verfahrens. Der Mann wurde am folgenden Tag einem Ermittlungsrichter vorgeführt und zu einer Bewährungsstrafe von sieben Monaten verurteilt.

Gegen weitere Personen wurden nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft mehrere Verfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Cannabis sowie verschreibungspflichtigen Medikamenten eingeleitet. Vertreter der Staatsanwaltschaft waren während der Kontrolle vor Ort.

Zwei weitere Männer im Alter von 19 und 22 Jahren versuchten während der Kontrollen, sich über die Manggasse in Richtung Roßmarkt zu entfernen. Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei konnten die beiden algerischen Staatsangehörigen verfolgen und am Georg-Wichtermann-Platz anhalten. Bei der anschließenden Kontrolle wurden Betäubungsmittel sowie Bargeld festgestellt. Gegen beide Männer wird wegen des Verdachts des unerlaubten Handels mit Cannabis ermittelt.

Die Polizei Schweinfurt betont, dass die Sicherheit im Innenstadtbereich weiterhin eine hohe Priorität habe. Die Beamten stehen hierzu im Austausch mit Anwohnerinnen und Anwohnern, Gewerbetreibenden sowie der Stadt Schweinfurt. Hinweisen aus der Bevölkerung zur Rauschgiftkriminalität werde konsequent nachgegangen.

Mit der Präventionskampagne „Blue-Point“ sind die Schweinfurter Polizistinnen und Polizisten regelmäßig in der Innenstadt ansprechbar und stehen für Fragen und Gespräche zur Verfügung.

Auch am Mittwoch, 29. Juli, waren Beamte der Polizei Schweinfurt gemeinsam mit Unterstützungskräften der Bereitschaftspolizei im Innenstadtbereich im Einsatz.