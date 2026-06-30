Richtfest an der Henneberg-Schule: Neuer Schulcampus nimmt sichtbar Gestalt an

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BAD KISSINGEN – Mit einem feierlichen Richtfest ist ein weiterer Meilenstein beim Neubau der Henneberg-Grundschule erreicht worden. Musikalische Beiträge der Klassen 2b und 4a mit den Liedern „Hip Hop, Schule ist top“ und „Schule ist mehr“ sorgten für eine besondere Atmosphäre und verdeutlichten, dass der neue Schulcampus vor allem für die Kinder entsteht.

Einen wichtigen Bestandteil der Feier bildete der traditionelle Richtspruch von Manuel Weißenberger von der K. Weißenberger Bedachungen GmbH. Er unterstrich den handwerklichen Charakter des Richtfests und würdigte das Zusammenspiel aller Beteiligten aus Planung, Finanzierung und Bauausführung. Seit dem Spatenstich im Juli 2025 und der Grundsteinlegung im Februar 2026 hat sich auf dem rund 18.000 Quadratmeter großen Gelände viel getan.

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Auf dem Areal entsteht ein moderner Schulcampus für 440 Schülerinnen und Schüler in 16 Klassen mit offenem Ganztagsangebot, einer Zweifeld-Sporthalle und einer zukunftsweisenden Holzbauweise. Der Neubau gegenüber dem Garitzer Sportheim ersetzt die bisherigen Schulstandorte in Garitz, Arnshausen und Reiterswiesen. Die Fertigstellung des neuen Schulkomplexes ist für Ende 2027 vorgesehen. Die Gesamtkosten belaufen sich auf 42,7 Millionen Euro, davon werden rund 25,3 Millionen Euro gefördert. Der Baubeginn des Rohbaus im Dezember 2025 fiel in den kältesten Winter seit 15 Jahren und stellte die Bauarbeiten vor besondere Herausforderungen.

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Zuletzt wurde mit dem Aufrichten der Sporthalle ein weiterer sichtbarer Baufortschritt erreicht. Während der Pfingstferien wurden die Dachbinder mithilfe eines großen Autokrans montiert. Anschließend folgten die Aussteifung sowie die Dacharbeiten. Seit Juni 2026 laufen parallel die Holzbauarbeiten, die Dachabdichtung sowie der Einbau von Fenstern und Fassaden. Im Neubau wurde zudem eine Zeitkapsel mit aktuellen Zeitungsausgaben, dem Bauplan, Gemälden der Schülerinnen und Schüler sowie einem Glückscent in einer Wand eingemauert. Rund 90 Prozent der Bauleistungen sind bereits vergeben. Die Rohbauarbeiten sollen im August 2026 abgeschlossen sein, der Holzbau im November folgen.