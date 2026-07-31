Tafel Schweinfurt verschenkt Bücher und Spielmaterial für die Sommerferien

SCHWEINFURT – Pünktlich zum Start der Sommerferien verteilt die Tafel Schweinfurt bereits zum fünften Mal altersgerechte Bücher sowie Spiel- und Bastelmaterialien an Kinder aus Familien, die das Angebot der Tafel nutzen. Die Aktion soll Lesefreude wecken und kreative Beschäftigung während der Ferien ermöglichen.

Mit der Sommeraktion möchte die Tafel dazu beitragen, dass Kinder die sechswöchigen Ferien nicht nur zur Erholung nutzen, sondern auch Zeit zum Lesen, Entdecken und kreativen Gestalten haben. Gerade für Familien mit geringem Einkommen seien neue Bücher oder Freizeitangebote oft nicht selbstverständlich.

„Lesen eröffnet Kindern neue Welten und schafft wichtige Grundlagen für ihre Zukunft. Mit unserer Ferienaktion möchten wir dazu beitragen, dass jedes Kind unabhängig von den finanziellen Möglichkeiten seiner Familie Zugang zu Büchern und kreativen Beschäftigungsmöglichkeiten hat. So leisten wir einen kleinen, aber wichtigen Beitrag zu mehr Chancengleichheit und helfen mit, Bildungsunterschiede zu verringern“, erklärt Ernst Gehling, Vorstand der Tafel Schweinfurt.

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Regelmäßiges Lesen fördert unter anderem den Wortschatz und das Textverständnis und kann den Start in das neue Schuljahr erleichtern. Bastel- und Spielmaterialien unterstützen zudem Fantasie, Konzentration und motorische Fähigkeiten.

Die Sommeraktion findet bereits zum fünften Mal statt und ist inzwischen ein fester Bestandteil des Engagements der Tafel Schweinfurt für Kinder und Familien. Möglich wird sie durch Spenden sowie den Einsatz zahlreicher ehrenamtlicher Helferinnen und Helfer. Mit den kleinen Geschenken möchte die Tafel Kindern einen gelungenen Start in die Sommerferien ermöglichen.