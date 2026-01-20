Uneinholbar: AC 82 Schweinfurt II holt erstmals Frankenligatitel – Ohne Punktverlust und neuer Saisonbestleistung
SCHWEINFURT – Die zweite Mannschaft des AC 82 Schweinfurt hat sich bereits am sechsten von acht Wettkampftagen vorzeitig den Meistertitel in der Frankenliga-Saison 2025/2026 gesichert. Mit einem Sieg gegen die HG KSV Kitzingen / Kraftmühle Würzburg baute das Team seine makellose Bilanz auf 12:0 Punkte aus und blieb damit in dieser Spielzeit bislang ungeschlagen. Trotz einer neuen Saisonbestleistung der Gastgeber setzten sich die Schweinfurter mit 1.371,02 zu 1.317,85 Punkten durch.
Herausragender Heber der Begegnung war Leonardo Martach, der mit 299,11 Q-Points das beste Einzelergebnis erzielte. Martach glänzte zudem mit neuen persönlichen Bestleistungen im Reißen, Stoßen sowie im Zweikampf, obwohl der Auftakt im Reißen zunächst spannend verlief und er erst seinen dritten Versuch gültig in die Wertung brachte. Auch Alexander Neusteuer mit 287,96 Punkten und Elina Wagner mit 281,10 Punkten trugen maßgeblich zum deutlichen Vorsprung im Stoßen und dem Gesamtsieg bei.
In der Tabelle führt der AC 82 Schweinfurt II nun uneinholbar mit 12:0 vor der HG Kitzingen/Würzburg und dem TSV Röthenbach II, die beide ein Punktekonto von 6:3 aufweisen. Die geschlossene Mannschaftsleistung, zu der auch Johannes Reusch und Jonas Weiß wichtige Zähler beisteuerten, unterstreicht die Dominanz der Schweinfurter in dieser Saison. Mit der vorzeitigen Meisterschaft in der Tasche kann das Team den verbleibenden zwei Wettkampftagen gelassen entgegensehen.
