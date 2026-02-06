Wahl der Fränkischen Weinkönigin: Landrat und Bürgermeister unterstützen Angelina Seiler
SCHWEINFURT – Die Stammheimer Weinprinzessin Angelina Seiler bewirbt sich offiziell um das Amt der 68. Fränkischen Weinkönigin, wie der Fränkische Weinbauverband am 26. Januar 2026 bekannt gab. Bei einem Treffen im Landratsamt Schweinfurt sicherten Landrat Florian Töpper und Kolitzheims Bürgermeister Horst Herbert der 21-jährigen Studentin ihre volle Unterstützung für die Wahl am 13. März 2026 in Bad Kissingen zu.
„Es freut mich sehr, dass sich mit Angelina Seiler wieder eine Kandidatin aus unserem Landkreis der Wahl zur Fränkischen Weinkönigin stellt“, sagte Landrat Töpper. „Nicht nur für die hiesigen Winzer, sondern für den gesamten Landkreis Schweinfurt ist ihre Bewerbung eine Bereicherung. Ich bin überzeugt davon, dass sie bei der Wahl hervorragende Chancen hat“, so Töpper weiter. Die Kandidatin, die an der TH Würzburg-Schweinfurt „Digitale Gesellschaft“ studiert, möchte die verbleibende Zeit nutzen, um ihr Fachwissen rund um den Wein weiter zu vertiefen.
Die Gemeinde Kolitzheim blickt bereits auf eine erfolgreiche Tradition zurück: Mit Irene Säger (1984/1985), Jennifer Herbert (2006/2007) und Silena Werner (2017/2018) kamen schon drei Mal königliche Weinhoheiten aus dieser Region. Mit rund 113 Hektar Rebfläche ist Stammheim zudem die größte Weinbaugemeinde im gesamten Landkreis Schweinfurt.
