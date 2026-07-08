Wohnmobil gerät auf A3 in Brand – Fahrer verletzt ins Krankenhaus gebracht

BISCHBRUNN, LKR. MAIN-SPESSART – Am Dienstagvormittag geriet ein Wohnmobil während der Fahrt auf der A3 in Brand. Der 77-jährige Fahrer konnte das Fahrzeug noch auf dem Standstreifen anhalten und sich selbstständig retten, zog sich jedoch Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Autobahn war zeitweise in beide Richtungen gesperrt.

Gegen 11:30 Uhr gingen bei der Einsatzzentrale mehrere Notrufe über ein brennendes Wohnmobil auf der A3 in Fahrtrichtung Süden ein. Der 77-jährige deutsche Fahrer war alleine unterwegs und konnte das Fahrzeug zwischen den Anschlussstellen Rohrbrunn und Marktheidenfeld auf dem Standstreifen zum Stehen bringen.

Anschließend gelang es dem Mann, das brennende Wohnmobil selbstständig zu verlassen. Durch das Feuer erlitt er Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Ein zunächst alarmierter Rettungshubschrauber musste nicht mehr eingesetzt werden.

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Die Feuerwehren aus der Region waren schnell vor Ort und konnten den Brand unter Kontrolle bringen und vollständig löschen. Während der Löscharbeiten mussten beide Fahrtrichtungen der A3 vorübergehend gesperrt werden.

Die Fahrbahn in Richtung Frankfurt konnte bereits gegen 12:00 Uhr wieder freigegeben werden. In Richtung Nürnberg wurde der Verkehr ab etwa 12:30 Uhr zunächst einspurig an der Einsatzstelle vorbeigeführt.

Das Wohnmobil brannte vollständig aus und musste abgeschleppt werden. Die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Diese ist derzeit noch unklar.