200.000 Euro Schaden: Am Montagmorgen sind drei Straßenbahnen in Würzburg kollidiert

WÜRZBURG/INNENSTADT. Am Montagmorgen gegen 07:30 Uhr, ereignete sich am Würzburger Hauptbahnhof ein Verkehrsunfall zwischen mehreren Straßenbahnen.

Während zwei Straßenbahnen ordnungsgemäß an der Haltestelle warteten und Fahrgäste ein- bzw. ausstiegen, kollidierte eine dritte, ankommenden Straßenbahn mit den Stehenden. Die offensichtlich langsam fahrende Bahn, kollidierte ungebremst mit dem Heck einer wartenden Straba, diese wurde durch den Zusammenstoß auf die Dritte geschoben. Die genaue Unfallursache ist derzeit unklar.

Nach derzeitigem Kenntnisstand verletzten sich bei der Kollision neun Personen leicht. Sieben Verletzte mussten mit Prellungen, Schnittverletzungen durch Glassplitter und Kopfplatzwunden in die nahegelegenen Krankenhäuser gebracht werden. Nachdem eine Straßenbahn wieder in die Gleise gesetzt wurde, wurden alle drei Bahnen zur Unfallauswertung in den Betriebshof verbracht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von über 200.000 Euro.