BAYERN – Am Dienstag erreicht der Waldbrandgefahrenindex in Bayern verbreitet die Stufe 4 („hohe Waldbrandgefahr“) und in Unterfranken und Oberbayern lokal die Stufe 5 („sehr hohe Waldbrandgefahr“).





