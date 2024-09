Angriff auf Lutsk – Ein Toter und fünf Verletzte bei Luftangriff auf Schweinfurts Partnerstadt Lutsk

SCHWEINFURT – Erneut erreichte uns eine schreckliche Nachricht aus unserer Partnerstadt Lutsk in der Ukraine. Bei einem russischen Angriff am Morgen des 26. August wurden fünf Personen verletzt, eine Person kam ums Leben. Zudem wurden ein Wohnhaus sowie eine Infrastruktureinrichtung beschädigt. Die Strom- und Wasserversorgung in Lutsk war auch an den folgenden Tagen teilweise über Stunden unterbrochen.

„Mit großem Entsetzen habe ich von dem erneuten Angriff Russlands auf unsere Partnerstadt erfahren. Diese abscheuliche Tat erfüllt mich mit großer Wut und zugleich tiefer Trauer. Wir sind in Gedanken bei all den Menschen in unserer Partnerstadt, die seit über zwei Jahren das Schlimmste durchleben,“ so Oberbürgermeister Sebastian Remelé.

Seit Beginn des Angriffskriegs auf die Ukraine im Februar 2022 steht Schweinfurt an der Seite seiner Partnerstadt. Neben Geldspenden konnten bereits diverse Hilfsgüter und Sachspenden auf den Weg gebracht werden. Als nächster Schritt soll nun ein Partnerschaftsverein gegründet werden, um die Beziehungen zwischen den Bürgern zu fördern. Der Infoabend hierzu findet am 12. September statt. Details erhalten Sie auf Nachfrage unter freundeskreis-lutsk@web.de.