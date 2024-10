Bayerns bester Nachwuchsbrauer wurde bei der Brauerei Kundmüller in Weiher ausgebildet

WEIHER – Der diesjährige bayerische Landeswettbewerb der Deutschen Meisterschaft für das Brauer- und Mälzer-Handwerk fand am 1. Oktober bei der Brauerei Grasser in Huppendorf statt. Die besten Kammersieger des Prüfungsjahres 2024 aus den Kammerbezirken Oberfranken, Mittelfranken, Unterfranken, Niederbayern/Oberpfalz und Oberbayern traten an, um ihr Wissen und ihre Fertigkeiten unter Beweis zu stellen.

Am Ende konnte Johannes Hartmann, der seine Ausbildung bei der Brauerei Kundmüller in Weiher bei Viereth absolvierte, den Landesentscheid für sich entscheiden. Sowohl in den theoretischen als auch in den praktischen Prüfungen überzeugte er die Jury. Roland Kundmüller, Brauereichef und Ausbilder von Johannes, äußerte sich begeistert über den Erfolg: „Johannes ist unglaublich ehrgeizig und arbeitet stets präzise, auch wenn es mal länger dauert. Wir sind sehr stolz auf ihn und diesen herausragenden Erfolg!“

Als Landessieger wird Johannes Hartmann nun Mitte November das bayerische Brauer- und Mälzer-Handwerk beim Bundesentscheid der Deutschen Meisterschaft vertreten.