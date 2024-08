Das geht ab im September im Stattbahnhof

Freitag, 13.09., 19:30 Uhr, Biergarten:

Konzert: Purple Joe

Blues-Rock vom Feinsten

Im Raum Würzburg/Schweinfurt gilt Purple Joe In Insiderkreisen als „Must see“ im Bereich kultiger Blues-Rock-Acts.

Das stark energiegeladene Blues-Rock Trio hatte im vergangenen Jahren bereits zahlreiche Erfolge verbuchen dürfen. Mit dem Neuerwachen der Kulturszene konnte sich sich das Trio auch auf zahlrechen Open-Air Festivals einen Namen machen.

Kurzum, ein breites Spektrum kultiger Songs mit virtuosen Instrumentaleinalgen ist zu erwarten. Klassiker von ZZ-Top, Jimi Hendrix, Stevie Ray Vaughen, Rolling Stones, Rory Gallagher, Deep Purple u.v.m. erwachen so mit stark eigener Note zu neuen Höhenflügen.

Interessant – Improvisationen die wirklich aus dem Moment entstehen beziehen das Umfeld einfach mit ein. Es entstehen so musikalische Dialolge, die man sonst so gar nicht kennt.

Die „ghosty“ Reibeisenstimme von Rainer führt die Vocal-Parts an, dazu gesellen sich die sowohl brachiale als auch gefühlvolle Gitarre von Peter, die fordernden und schweißtreibenden Drums von Helmut. Rainer vollbringt übrigens das „Kunststück“ zu seinem Gesang auch noch Bass zu spielen.

Bei schlechtem Wetter in der Kneipe!

Samstag, 14.09., 21 Uhr, Kneipe:

Event: Digging in da crates

KneipenDJing mit Klassenfeind und bruda obba. Gespielt wird alles, was die Plattenkiste hergibt. Funk, Soul, HipHop, Reggae, Dub…

Sonntag 15.09, 10 – 17 Uhr, kleiner Saal:

Seminar: Stammtischkämpfer*innen

Werde Stammtischkämpfer*in!

Schnell und gezielt auf rechte und rassistische Parolen reagieren!

Die Teilnehmendenzahl ist begrenzt.

Die Teilnahme ist kostenfrei. Alle sind willkommen.

Termin: 15. September von 10:00 bis 17:00

Anmeldungen: kampfader1704@web.de

Wir alle kennen das: Auf der Arbeit, im Sportverein, in der Familie oder auf der Straße fallen Sprüche, die uns die Sprache verschlagen. Später ärgern wir uns, hätten gerne den Mund aufgemacht. Hier setzt dieser Workshop an. Er soll Menschen in die Lage versetzen, die Schrecksekunde zu überwinden, Position zu beziehen und deutlich zu machen: Das nehmen wir nicht länger hin! In Theorie und Praxis werden gängige rechte Positionen untersucht und es wird geübt, das Wort zu ergreifen und für solidarische Alternativen zu streiten statt für Ausgrenzung und Rassismus.

www.aufstehen-gegen-rassismus.de/stk

Freitag, 20.09., 20 Uhr, großer Saal:

Konzert: Riskee & The Ridicule

Die Pioniere der Grime-Punk-Subkultur Riskee & The Ridicule haben ihr brandneues viertes Album Platinum Statue veröffentlicht! Die Band wird das ganze Jahr touren und dabei neue Tracks für Platinum Statue sowie alle Klassiker präsentieren!

Es ist vier Jahre her, dass die Band im Juni 2019 ihr von der Kritik hochgelobtes Album Body Bag Your Scene veröffentlichte. Beschrieben als „eine Bombe voller herausfordernder Themen“ (Kerrang!) und „ein konzentrierter Angriff, der dich wie ein Hammer ins Herz trifft“ (Mass Movement).

Live eine reine Walze aus Energie, welche ihr am 20.09. im Stattbahnhof nicht verpassen dürft.

Vorverkauf: Schweinfurt: Collibri Buchhandlung und Tourist-Info / Hofheim: Musik Hofmann / Haßfurt: Kulturamt Haßfurt / sowie bei den Tourist-Informationen in Würzburg, Volkach und Gerolzhofen / Tickets im Internet über www.stattbahnhof.de

Bild im Anhang!

Samstag, 21.09., 20:30 Uhr, kleiner Saal:

Konzert: Chaver, No Shelter, Prison Shank

Bereite dich darauf vor, die Dunkelheit zu umarmen, denn CHAVER, die Bringer des unnachgiebigen Deathmetal / Metallic Hardcore, entfesseln ihre seelenerschütternden Symphonien auf die Welt. Aus Leipzig, Deutschland, stammend, ist dieses kraftvolle Trio bekannt für ihre wilden Live-Auftritte und eine unvergleichliche Härte, die tief im Kern eines jeden Zuhörers widerhallt.

„No Shelter.“ wurde im Mai 2017 von Mitgliedern der Bands Weathered, Unrest, Maré (früher Kalypso), New World Depression, Under Hoods und Lizard Fist gegründet. Der Sound ist mit Bands wie Trap Them oder Entombed zu vergleichen. Auf den Punkt gebracht: Angepisster, schwedischer Death Metal, gemixt mit Hardcore.

Vor etwa 2 Jahren aufgelöst sind sie 2024 wieder zurück. Power Violence gepaart mit Hardcore-Punk. Support an dem Abend macht niemand geringeres als Prison Shank aus Schweinfurt.

Vorverkauf: Schweinfurt: Collibri Buchhandlung und Tourist-Info / Hofheim: Musik Hofmann / Haßfurt: Kulturamt Haßfurt / sowie bei den Tourist-Informationen in Würzburg, Volkach und Gerolzhofen / Tickets im Internet über www.stattbahnhof.de

Bild im Anhang!

Freitag, 27.09., 20 Uhr, Kneipe:

Event: Quiz-Abend

Thema heute:

„Das Nerd-Quiz“

Die beliebte Quizrunde im Stattbahnhof! Ab 20 Uhr gibt es 40 Fragen in Echtzeit und im Rateteam zu beantworten.

Also rechtzeitig kommen und nichts verpassen!

Samstag, 28.09., ab 13 Uhr, überall:

Fest: Farbe bekennen gegen Rechts!

Seit der Eröffnung des Büros des III. Weges in Schweinfurt, nach den Wahlen und den diversen Ereignissen ist (auch in SCHWEINFURT) der Protest gegen Rechts immer nötiger. Wir wollen diesen stärken, bunt und ausdrucksstark machen.

Die Anti-Nazi-Tshirts sind Dir zu krass? Die Plakate nicht stark genug? Deiner Oma würdest Du auch gerne einen antifaschistischen Gruß zukommen lassen? Dann werde kreativ und mache Dein eigenes Merch, kreiere dein Material, um zu zeigen, dass Du keinen Bock auf Nazis hast! Wir geben Euch die Mittel und Möglichkeiten euren eigene Position gegen Rechts und den antidemokratischen Vormarsch auf die Straße bringen können…so wie die Aussage für Euch richtig ist.

Wir werden verschiedenen Siebdruck Motive da haben, die Du auf deine eigenen, mitgebrachten Klamotten drucken kannst. Wir wollen Postkarten mit Linoldruck entwerfen, eigene Stempel schnitzen, handlettering Bilder gestalten, Watercolorbotschaften malen, haben Buttonmaschinen vor Ort und vieles mehr !

Wir sprechen aktuell noch weitere Künstler*innen und Kreative an, etwas zu unserem Fest beizutragen, um das Angebot noch vielseitiger und bunter zu machen.

Um sich auch inhaltlich stärker positionieren zu können, wird es einen Vortrag geben von Bastian Drumm von Kein Bock auf Nazis und natürlich einige Infostände.

Natürlich gibt es vegane und vegetarische Leckereien aus der Stattbahnhof-Küche und bei „Muffins für eine bessere Welt“ könnt ihr für einen guten Zweck naschen.

Bild im Anhang!

Samstag, 28.09., 22 Uhr, großer Saal:

Disco: 90er/2000er-Party

YES!!!!! She ist back!!!!

Tamy aka „TMY“ ist zurück und beschert uns zusammen mit RzR wieder das Beste aus 20 Jahren Partymucke. Egal ob Backstreet Boys, Rednex, bis hin zu Green Day oder Juli. Sie spielen(fast) alles, was gute Laune bringt. Also kommt rum und habt mit uns Spaß. Reißen wir den Dancefloor ab.

Infos unter www.Stattbahnhof.de