Haßberge: Freizeit-Tipps für den Sonntag

HASSBERGE – Lust auf einen Ausflug? Wie wäre es, die Region mit dem Burgenwinkel-Express am kommenden Sonntag, dem 30.06.2024, zu erkunden? An jeder Haltestelle wartet eine Besonderheit auf Einheimische und Touristen.

In Haßfurt am Bahnhof beginnt die Reise mit dem Burgenwinkel-Express. Hier lohnt sich zum Einstieg ein Besuch im „Dokumentationszentrum Historismus und Ritterkapelle“, das direkt neben der Ritterkapelle gelegen auf zwei Etagen einen Überblick über die Epoche des Historismus sowie einen Einblick in die Baugeschichte der Ritterkapelle präsentiert. Führungen für Gruppen können über die Tourist-Info der Stadt Haßfurt unter 09521/688-300 gebucht werden.

In Königsberg lassen sich auf dem Marktplatz wunderschöne Fachwerkbauten bestaunen – nicht umsonst ist die Kleinstadt Teil der deutschen Fachwerkstraße. Über den historischen Salzmarkt hinauf zum Schlossberg hat man einen wunderschönen Blick über die Kleinstadt und umliegende Gemeinden. Nebenan lädt der Waldspielplatz und der Erlebnispfad „Natour“ zu spaßigen Stunden mit den Kindern ein.

Im Schüttbau in Rügheim findet am Sonntag ein lyrischer Liederabend durch die Epochen der Musikgeschichte statt. Das seit über zehn Jahren gemeinsam auftretende Duo mit der hoch gefeierten Sopranistin Sarah Wegener und dem Pianisten Götz Payer ist berühmt für seine leidenschaftliche und zu Herzen gehende Interpretation von Liedern. Das Meisterkonzert findet um 17:00 statt. Karten sind bei Michael Hömer (09523 5475 / 0151 23237243 oder unter karten@schuettbau-meisterkonzerte.de) erhältlich.

In Hofheim bietet der Stadtrundgang „Historische Blickwinkel“ ein ganz besonderes Erlebnis. In der historischen Innenstadt sind insgesamt 16 QR-Codes auf Stelen zu finden, die die Geschichte von Hofheim lebendig erzählen. Historische Fotografien, Videos und Sprachaufzeichnungen versetzen Gäste um 100 Jahre und mehr in die Zeit von Christian Truchseß von Wetzhausen zurück. Dieser lebte auch auf der Bettenburg, einem echten Wahrzeichen der Haßberge. Der zugehörige Landschaftspark Bettenburg mit seinen historischen Denkmälern lässt sich im Rahmen eines Rundwanderwegs erkunden, wenn man an der Haltestelle Manau aussteigt.