Pendlerapp – ein Baustein der Nachhaltigkeit

Im Landkreis Haßberge beschäftigt sich seit geraumer Zeit das in Hofheim ansässige Unternehmen ESN Deutsche Tischtennis Technologie GmbH intensiv mit dem Thema Nachhaltigkeit.

Aktuell plant ESN seinen CO2-Fingerabdruck weiter zu verbessern, indem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dazu animiert werden, Fahrgemeinschaften zu bilden. Diese Fahrgemeinschaften beschränken sich jedoch nicht auf die tägliche Pendlerfahrt vom Wohnort zum Werkstor von ESN, sondern sollen zwischen möglichst vielen „Werkstoren“ in Hofheim oder Königsberg Station machen. Im Idealfall nutzen alle personal- bzw. pendlerintensiven Betriebe im und außerhalb des Landkreises die App, um hierüber betriebsübergreifend Fahrgemeinschaften zu bilden und die damit erreichte CO2-Einsparung in die Klimabilanz der Unternehmen abbilden zu können.

Landrat Wilhelm Schneider sieht in dieser Pendler-App durchaus einen sinnvollen Ansatz, dem Klimaschutzziel des Landkreises bis 2030 bilanziell klimaneutral zu werden, auch im Mobilitätssektor näher zu kommen. Bei über 400 Beschäftigten in der Verwaltung und den Fachbereichen scheint durchaus Potenzial vorhanden zu sein, dass der erneute Anlauf, eine „Mitfahr-App“ mit echtem Nutzen und ausreichenden Fahrangeboten zu etablieren, dieses Mal gelingen kann.

Die gängigen, bisherigen Mitfahr-Angebote (z. B. Mitfahrzentrale) sind eher dazu geeignet, Fahrgelegenheiten von München nach Würzburg zu organisieren. Für die typischen Berufsverkehre, vor allem im ländlichen Raum, sind diese Angebote jedoch meist ungeeignet. Einen positiven Schub für das Projekt „uRyde“ erhoffen sich die Verantwortlichen von ESN und im Landratsamt nun dadurch, dass auch die Nachbarregionen Kitzingen, Schweinfurt und Würzburg Interesse an „uRyde“ gezeigt haben. Die Wahrscheinlichkeit, dass einige von den weit über 55.000 täglichen Pendlerbewegungen alleine innerhalb des Landkreises (!) sich über eine App reduzieren lassen, nimmt mit dem überregionalen Fahrangebot entsprechend zu.

Um möglichst viele personalintensivere Arbeitgeber über die Idee und das Projekt zu informieren, lädt der Fachbereich Kreisentwicklung am Landratsamt alle Interessierten zu einer rund zweistündigen Informationsveranstaltung am 21. August, ab 16.00 Uhr, in das Landratsamt ein. Eine Anmeldung ist über die URL http://anmeldung.wirtschaftsraum-hassberge.de oder über den Veranstaltungskalender auf der Internetseite www.wirtschaftsraum-hassberge.de möglich.