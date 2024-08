Sekundenschlaf – LKW-Fahrer verhindert Unfall

KNETZGAU – Am Freitagnachmittag ereignete sich kurz nach der Abfahrt von der A70 in Fahrtrichtung Knetzgau ein Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Fahrer eines silbernen Ford Focus fuhr nach der Ampel an der Anschlussstelle Knetzgau in Richtung Rastanlage, als er eigenen Angaben zufolge kurzzeitig einschlief und dadurch nach links von seiner Spur abkam.

Beinahe kollidierte er mit einem entgegenkommenden LKW, der jedoch durch eine schnelle Reaktion ausweichen konnte. Ein Zeuge berichtete, dass ohne das geistesgegenwärtige Handeln des LKW-Fahrers ein schwerer Unfall unvermeidlich gewesen wäre. Der silberne Ford Focus prallte schließlich gegen ein Verkehrsschild im Straßengraben und kam dort zum Stehen.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder durch den Fahrer des silbernen Ford Focus gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Haßfurt unter 09521/927 – 0 zu melden.