Vier verschiedene Siegerteams und toller Juniorenfußball beim Schnüdel-Cup 2024

SCHWEINFURT – Auch der zwischenzeitliche Regen am Samstagnachmittag trübte die Spiellaune der jungen Kicker aus beim traditionellen Turnierwochenende des FC Schweinfurt 05 nicht.

In fünf Turnieren von den U9- bis zu den U13-Junioren kämpften die vielen Teilnehmer aus Nah und Fern um den Pokal in ihrer Altersklasse. Nach zwei langen Turniertagen auf dem Hauptfeld und den Nebenplätzen des Sachs-Stadions durfte die Turnierleitung des 1. FC Schweinfurt 05 wieder vier verschiedene Vereine zum Sieger küren:

U9: DJK Don Bosco Bamberg

U10: FC Eintracht Bamberg

U11: DJK Don Bosco Bamberg

U12: FC Coburg

U13: 1. FC Nürnberg

Die Teams des FC 05 konnten sich in diesem Jahr nicht mit einem Turniersieg belohnen, zeigten aber in vielen Altersklassen und nach zum Teil erst wenigen Wochen gemeinsamen Training sehr zufriedenstellende Leistungen. Jugendvorstand Dominik Groß zeigt sich sehr zufrieden mit dem Verlauf des traditionellen Schnüdel-Cups: „Auch wenn das Wetter am Samstagnachmittag leider nicht ganz mitgespielt hat, ist auch dieses Jahr wieder alles super abgelaufen und die Atmosphäre auf dem ganzen Stadiongelände war einfach grandios. Ich kann mich nur herzlich bei dem gesamten Organisationsteam, allen fleißigen Helfer, Schiedsrichtern, Sponsoren und all unseren Gästen für ein hervorragendes Turnierwochenende bedanken. Bei allen angereisten Mannschaften möchte ich mich für spannende und faire Spieler auf tollem Niveau bedanken, und den Siegern gratulieren wir herzlich zum Erfolg“.