Zwei Unfallfluchten im Kreis Bad Kissingen – Wer kann Hinweise geben?

Bad Brückenau, Lkrs. Bad Kissingen – Bereits am Mittwoch den 24.07.2024, zwischen 09:00 und 09:10 Uhr, ereignete sich in der Bahnhofstraße eine Verkehrsunfallflucht. Der 52-jährige Pkw-Lenker befand sich auf der Linksabbiegespur in der Bahnhofstraße, als ein unbekannter Fahrer mit seinem PKW, einem schwarzen Mini-Van, aus der Esso-Tankstelle fuhr und sich trotz dichten Verkehrs ganz knapp vor ihm einordnete. Der 52-Jährige konnte nicht mehr bremsen und musste ausweichen. Durch das Ausweichmanöver fuhr er gegen den rechts befindlichen Bordstein. Anstatt zu warten, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt in Richtung Innenstadt fort. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.000€.

Schondra, Lkrs. Bad Kissingen – Ein weiterer Fall von Verkehrsunfallflucht ereignete sich in den frühen Montagmorgenstunden. Die 21-jährigen Fahrzeugführerin eines Minis befuhr mit ihrem Pkw die B286 in Fahrtrichtung Schildeck. Als ihr auf ihrer Fahrbahn ein Pkw entgegenkam, musste die junge Dame ein Ausweichmanöver durchführen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Hierdurch geriet das Fahrzeug nach rechts in die Leitplanke. Der entgegenkommende Pkw setzte seine Fahrt fort und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

In beiden Fällen hat die Polizeiinspektion Bad Brückenau die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch (09741/606-0) oder per E-Mail (pp.ufr.bad-brueckenau.pi@polizei.bayern.de)