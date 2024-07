ACHTUNG: Markierungsarbeiten in Bad Kissingen – Erneuerung der Tempo-30 Markierungen in der Maxstraße und am Valentin-Weidner-Platz und des Fußgängerüberwegs an der Ludwigsbrücke

BAD KISSINGEN – Die Stadt Bad Kissingen erneuert in der Maxstraße und am Valentin-Weidner-Platz die vorhandenen 30er Markierungen. Aus diesem Grund ist am Montag, den 22.07.2024 im Bereich der Arbeiten ein Halteverbot angeordnet.

Außerdem wird auch der Fußgängerüberweg an der Ludwigsbrücke im Bereich Weinwerk und Ecke Bismarckstraße erneuert und es finden Verschlämmarbeiten in der Münchner Straße statt, durch welche feine Risse ausgeglichen werden und die Oberfläche wieder ebener gemacht wird. Dort kann es am Montag, den 22.07. ebenfalls zu temporären Behinderungen kommen.