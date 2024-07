Alkoholisiert im Stadtgebiet Bad Kissingen – Zwei Trunkenheitsfahrten, Beleidigungen und Handgreiflichkeiten – Polizei schreitet ein

BAD KISSINGEN – Ein offensichtlich alkoholisierter E-Rollerfahrer ist im Stadtgebiet aufgefallen. Ein Zusammenstoß mit einem Pkw und darauffolgende Handgreiflichkeiten riefen die Polizei auf den Plan. Die Beamten schlichteten die Situation. Der Ehegatte des Mannes kam schließlich dazu. Auch dieser stand unter Alkoholeinfluss und war mit einem Pkw unterwegs. Beide müssen sich nun für ihr Handeln verantworten.

Eskalation nach Unfall – Zeuge beobachtet Geschehen

Am Dienstagabend, gegen 22.45 Uhr, war ein Mitdreißiger mit einem E-Roller in der Innenstadt unterwegs. In der Ludwigstraße fuhr dieser dem Sachstand nach auf einen Pkw auf. Der Rollerfahrer geriet hiernach in Streit mit der Autofahrerin und ging diese auch körperlich an. Die Autofahrerin erlitt hierbei leichte Verletzungen. Auch einen Zeugen, der der Frau zur Hilfe kam, versuchte der Mitdreißiger anzugehen.

Polizei nimmt Betrunkenen in Gewahrsam

Rettungsdienst und Beamte der Bad Kissinger Polizei wurden hinzugerufen und waren rasch vor Ort. Auch hier zeigte sich der Mitdreißiger aggressiv und ausfallend. Die Beamten nahmen den Mann vorübergehend in Gewahrsam und mussten diesem hierbei auch Handschellen anlegen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von knapp zwei Promille. Der Mann musste hiernach eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Er wird sich nun unter anderem wegen des Verdachts der Körperverletzung, der Beleidigung wie auch der Trunkenheit im Verkehr in einem Strafverfahren verantworten müssen.

Ehemann ebenfalls mit Alkohol am Steuer – Autoschlüssel sichergestellt

Nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen kam der Ehemann des Rollerfahrers mit seinem Pkw hinzu. Die Beamten stellten auch bei diesem Alkoholgeruch fest. Ein durchgeführter Alkoholtest erbrachte einen Wert über der 0,5 Promillegrenze. Die Weiterfahrt wurde unterbunden. Der Mann muss sich nun in einem Bußgeldverfahren verantworten. Beide konnten nach den polizeilichen Maßnahmen ihren Weg wenn auch zu Fuß fortsetzen.