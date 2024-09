Asphaltierung an Nord- und Ostring Bad Kissingen sind abgeschlossen

BAD KISSINGEN – Die Asphaltierungsarbeiten an Nord- und Ostring sind planmäßig bis zum Ende der Sommerferien abgeschlossen worden. Die Stadt Bad Kissingen hat den Abschnitt des Nordrings zwischen der Kasernenstraße und der Friedrich-List-Straße neu asphaltiert. Auch der Ostring, der zwischen der Münnerstädter Kreuzung und der Erhardstraße nun frisch asphaltiert wurde, ist wieder frei von Schlaglöchern befahrbar.

In den kommenden Tagen werden noch Restarbeiten, wie das Anbringen von Ampeln und Straßenmarkierungen, durchgeführt. Beide Teilstücke des Rings sollen ab Montag, dem 09.09.2024, vor Schulbeginn zweispurig für den Verkehr freigegeben werden. Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel lobte die Fortschritte und kündigte an, dass die Arbeiten bald an anderer Stelle fortgesetzt werden.

Die Arbeiten am Fahrradweg dauern jedoch an. Zwischen der Friedrich-List-Straße und der Salinenstraße in Richtung Hausen wird der Verkehr einspurig geführt, während aus Richtung Hausen kommend die Salinenstraße für den Verkehr offen bleibt. Für den Einbau der Asphaltdeckschicht in diesem Bereich ist eine Vollsperrung geplant, deren Zeitpunkt rechtzeitig bekannt gegeben wird.