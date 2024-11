Adventliche „Lichternacht anders schön“ und „Lichternacht on Tour“ der Lebenshilfe

SENNFELD – Am Freitag, den 29. November 2024, lädt die Werkstatt für behinderte Menschen Sennfeld, eine Einrichtung der Lebenshilfe Schweinfurt, zur adventlichen Lichternacht unter dem Motto „anders schön“ ein.

Diese Veranstaltung findet von 14 bis 21 Uhr auf dem Werkstattgelände in der Gottlieb-Daimler-Straße 3 in Sennfeld statt und verspricht einen Adventsmarkt der besonderen Art. Zudem geht die Lichternacht „on Tour“ und wird am 6. Dezember im Schlosshof in Friesenhausen sowie am 12. Dezember auf dem Kirchplatz in Hambach zu erleben sein.

„Wir wollen dazugehören, auch wenn wir anders sind“ – mit diesen Worten eines Mitarbeiters mit Behinderung lädt die Werkstatt herzlich ein, an der stimmungsvollen Lichternacht teilzunehmen. Unter dem Leitgedanken „Gemeinsam Inklusion leben – ein Gewinn für alle“ setzt die Werkstatt Sennfeld ein Zeichen für Toleranz und Respekt. Die Adventsmärkte haben das Ziel, ein Bewusstsein für die Barrierefreiheit und die gleichberechtigte Teilhabe von Menschen mit Behinderung zu schaffen.

Die Besucher können handgefertigte Produkte und kreatives Kunsthandwerk der Werkstattmitarbeiter bewundern, die auf dem festlich geschmückten Gelände ausgestellt werden. Möbelstücke und Objekte aus der eigenen Manufaktur runden das Angebot ab und schaffen eine besondere Atmosphäre, in der die persönliche Begegnung mit den Menschen hinter den Produkten im Vordergrund steht. Auch traditionelle weihnachtliche Leckereien werden nicht fehlen. Günter Scheuring, der Leiter der Werkstatt Sennfeld, hebt hervor: „Jeder Besucher unserer Adventsmärkte trägt aktiv zur gelebten Inklusion bei und gibt unseren Mitarbeitenden die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten und Arbeit zu zeigen.“

Termine der Lichternacht „anders schön“ und „on Tour“:

29. November 2024, 14 bis 21 Uhr, Werkstattgelände der Werkstatt für behinderte Menschen Sennfeld, Gottlieb-Daimler-Straße 3, 97526 Sennfeld

Dezember 2024, ab 16 Uhr im Schlosshof in Friesenhausen, Gemeinde Aidhausen

Dezember 2024, ab 18 Uhr auf dem Kirchplatz in Hambach



Die Werkstatt Sennfeld ist die größte der sechs Werkstätten der Lebenshilfe Schweinfurt und bietet rund 440 Menschen mit Behinderung einen Arbeitsplatz. Neben Dienstleistungen wie Montage-, Verpackungs- und Konfektionierungsarbeiten bietet die Einrichtung in ihrer eigenen Schreinerei und Schlosserei auch Holzspielzeuge und Wohnaccessoires aus Eigenproduktion an. Eine angegliederte Förderstätte unterstützt etwa 38 schwerst- und mehrfachbehinderte Menschen in ihrem Alltag.

Die Werkstatt für behinderte Menschen Sennfeld freut sich auf zahlreiche Besucher und darauf, gemeinsam ein starkes Zeichen für gelebte Inklusion zu setzen!



