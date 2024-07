Das kann tödlich enden: Unbekannter löste Radmuttern am Autoreifen im Landkreis Rhön-Grabfeld

OBERELSBACH, Lkr. Rhön-Grabfeld – Von einem bislang Unbekannten Täter wurden am vergangenen Wochenende an einem geparkten SEAT alle fünf Radmuttern eines Vorderreifens gelöst.

Das Fahrzeug stand in der Zeit von Freitag, 19.07.24, 16:00 Uhr bis zum Montag, 22.07.2024, 07:00 Uhr in einem Hof im Dünsbergweg. Der Fahrer des Wagens bemerkte am Montagmorgen während einer Fahrt auf der Autobahn ein Ruckeln an der Lenkung und hielt sofort auf dem Standstreifen an, wo das linke Vorderrad abkippte. Der Pkw musste mit einem Schaden in Höhe von ca. 200 Euro abgeschleppt werden. Die PI Bad Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, verdächtige Wahrnehmungen, die sie im o.g. Zeitraum gemacht haben, unter Tel. 09771/6060 mitzuteilen.