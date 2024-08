Fahrradfahrer gesucht – Wer kann Hinweise geben?

SCHWEINFURT – Bereits am Donnerstag, den 22.08.24, um 12:15 Uhr ereignete sich in der Zehntstraße ein Verkehrsunfall. Ein 62-jähriger Fahrradfahrer wollte von der Zehntstraße nach rechts in die Straße am Markt abbiegen.

Kurz vor dem Abbiegen wurde er von drei anderen Fahrradfahrern, die mit hohem Tempo verbotswidrig rechts überholten, bedrängt. Dadurch geriet der Mann ins Taumeln und stürzte schwer. Die drei Fahrradfahrer setzten ihre Fahrt fort, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Wer Hinweise zum Unfall oder den flüchtigen Fahrradfahrern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Schweinfurt unter der 09721/2020 zu melden. Es wird wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ermittelt.