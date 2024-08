Fernwärme-Ausbau in der Niederwerrner Straße

SCHWEINFURT – Die Stadtwerke Schweinfurt erweitern von Ende August bis Ende Oktober 2024 das klimafreundliche Fernwärmenetz in der Niederwerrner Straße zwischen den Einmündungen der Pestalozzistraße und Beethovenstraße.

Für die Bauarbeiten sind Änderungen in der Verkehrsführung erforderlich. In der Niederwerrner Straße ist eine wechselseitige Teilsperrung im Straßenbereich notwendig. Die bestehenden öffentlichen Parkmöglichkeiten sind für den Zeitraum der Maßnahme eingeschränkt. Eine Befahrung der Niederwerrner Straße sowie die Nutzung des Geh- und Radwegs bleibt aber zu jeder Zeit in beide Richtungen gewährleistet. Der Ausfahrtbereich der Kleiststraße auf die Niederwerrner Straße wird vorübergehend gesperrt. Dadurch erfolgt in der Kleiststraße eine Sackgassenregelung.

Die notwendigen Eingriffe in den Straßenverkehr werden so kurz wie möglich gehalten. Die Stadtwerke Schweinfurt bitten um Verständnis für die erforderlichen Einschränkungen.

Die Fernwärme ist eine besonders umweltfreundliche Alternative zur herkömmlichen Heizungstechnologie. Mit der Änderung des Klimaschutzgesetzes wurden die Vorgaben verschärft und das Ziel der Treibhausgasneutralität bis 2045 verankert. Um dieses Ziel zu erreichen, müssen seit dem 1. Januar 2024 in den meisten Neubauten Heizungen mit 65 Prozent Erneuerbarer Energie eingebaut werden. Spätestens ab Mitte 2028 wird die Nutzung von mindestens 65 Prozent Erneuerbarer Energie für alle neuen Heizungen verbindlich – eng gekoppelt an die Kommunale Wärmeplanung.

Wer in den nächsten Jahren in eine neue Heizung investieren muss, sollte dies nachhaltig tun und einen Anschluss an das Fernwärmnetz prüfen. Als besonders klimafreundliche Heizungslösung wird die Fernwärme attraktiv gefördert. Neben der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) und den verschiedenen Förderprogrammen für Hauseigentümer unterstützt die Stadt Schweinfurt im Rahmen des Schweinfurter Klimaschutzkonzepts den Anschluss an die Fernwärme mit einem Sanierungszuschuss von bis zu 2.000 € pro Heizungsaustausch. Details dazu sind zu finden unter www.stadtwerke-sw.de/waerme/foerderung.

Die Stadtwerke Schweinfurt laden alle interessierten Hausbesitzer zu einer Online-Informationsveranstaltung am 16. Oktober 2024 ein. Die Veranstaltung bietet die Möglichkeit, mehr über den Ausbau der klimafreundlichen Fernwärme in Schweinfurt zu erfahren. Interessenten können sich ab sofort unter https://www.stadtwerke-sw.de/fernwaerme-fuer-hauseigentuemer anmelden.