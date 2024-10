Gab es eine Art Explosion? Großeinsatz für Polizei und Feuerwehr in Zeil – Wohnhaus in Brand geraten

ZEIL A. MAIN, LKR. HASSBERGE – Am Dienstagnachmittag kam es an einem Wohnhaus am Ortsrand zu einem Großeinsatz der örtlichen Rettungskräfte, nachdem ein Haus in Brand geraten war. Die genaue Ursache des Feuers ist noch unklar, und die Kriminalpolizei Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen.

Gegen 15:35 Uhr gingen zahlreiche Notrufe bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst ein. Mehrere Anwohner meldeten ein Feuer in der Straße „Hohe Wann“ und berichteten von einer Explosion. Als die Polizei Haßfurt vor Ort eintraf, standen bereits der Dachstuhl und das Obergeschoss in Flammen. Die örtlichen Feuerwehren begannen umgehend mit den Löscharbeiten.

Das Gebäude war aufgrund von Einsturzgefahr zunächst nicht betretbar. Der Aufenthaltsort eines Hausbewohners ist momentan noch unklar und wird von der Polizei überprüft. Die übrigen Bewohner konnten sich unverletzt in Sicherheit bringen. Auf einer angrenzenden Koppel wurden durch umherfliegende Trümmerteile mehrere Pferde verletzt.

Die Kripo Schweinfurt hat die Ermittlungen übernommen, um die Brandursache zu klären und festzustellen, ob es tatsächlich zu einer Explosion im Gebäude kam. Der Sachschaden ist bislang noch nicht beziffert.