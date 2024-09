Globetrotter TV: Bad Kissinger Episode jetzt auch für englischsprachiges Publikum online

Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen. Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube.

BAD KISSINGEN – Im Mai 2023 entdeckte das Filmteam um Moderatorin Ellen Coughlan von Globetrotter TV das Welterbe und die Stadt Bad Kissingen. An zwei ereignisreichen Tagen, voller Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten, traf Coughlan viele Bewohner der Stadt und besuchte die Highlights der Kurstadt. Begleitet wurde sie von der Gästeführerin Claudia Nieland, die eine spezielle Schulung zur Welterbevermittlerin absolviert hat.

Zu den Stationen gehörten der Kurgarten, der Schmuckhof und der Regentenbau, wo sie vom Intendanten des Kissinger Sommers empfangen wurde. Sie probierte regionale Spezialitäten wie den Kissinger Wein und Kissinger Oblaten und badete im Solebad des Kaiserhofs Victoria. Ein besonderes Erlebnis war das Gespräch mit Badearzt Dr. Brath über die Heilquellen und ein Besuch im Museum Obere Saline. Abgerundet wurde der Aufenthalt mit einem Besuch in der KissSalis Therme.

Die Episode ist Teil der Serie „Amazing Spa Towns of Europe“, die historische Kurorte wie Bad Kissingen porträtiert. Sie wird auf Sky in Großbritannien und auf Amazon Prime in den USA und Großbritannien ausgestrahlt. Außerdem ist sie auf YouTube und der Website von Globetrotter Television zu sehen.