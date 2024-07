Gründung eines Partnerschaftsvereins geplant – Aufruf zur Mitwirkung – Solidarität mit der Ukraine

SCHWEINFURT – Seit 2022 pflegt die Stadt Schweinfurt partnerschaftliche Verbindung mit der Stadt Lutsk in der Ukraine. Im Juli 2023 wurde die Städtepartnerschaft offiziell begründet. Seither wurden die Kontakte über die Stadtverwaltungen und die SKF Werke Schweinfurt und Lutsk aufrechterhalten und Besuche koordiniert.

Wie auch bei den bereits bestehenden Städtepartnerschaften mit North Lanarkshire, Châteaudun und Seinäjoki wäre es wünschenswert, wenn auch diese Städtepartnerschaft durch einen Freundeskreis betreut und mit Leben gefüllt wird.

Ein solcher Partnerschaftsverein versteht sich als Ansprechpartner für die Bürger in Schweinfurt, die an Kontakten in die Partnerstadt Lutsk interessiert sind. N eben Vertretern der Stadt Schweinfurter und der Politik sollen künftig vor allem Menschen aus der Bürgerschaft aktiv sein.

Aus diesem Grund bittet Oberbürgermeister Sebastian Remelé interessierte Bürger ihr Interesse an der Mitwirkung im Freundeskreis per Email an freundeskreis-lutsk@web.de zu bekunden. Ganz besonders sind hier Bürgerinnen und Bürger angesprochen, die familiäre oder freundschaftliche Verbindungen in die Ukraine haben oder auch selbst ukrainischer Herkunft sind.

Am Donnerstag, 12. September 2024 soll eine erste Infoveranstaltung stattfinden. In diesem Rahmen können die nächsten Schritte vorgestellt und diskutiert werden.