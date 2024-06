Haßberge: Informationsveranstaltung zur Kindertagespflege

HASSBERGE – Tipps für werdende Tageseltern gibt es am Donnerstag, 27. Juni, um 15 Uhr im Familienzentrum, das im Landratsamt Haßberge in Haßfurt angesiedelt ist. Dabei wird umfassend darüber informiert, wie man Tagesmutter oder -vater wird.

Tagesmütter und Tagesväter gesucht

Das Kreisjugendamt Haßberge ist kontinuierlich auf der Suche nach Personen, die Freude am Zusammensein mit Kindern haben und sich für die selbstständige Tätigkeit als Kindertagespflegeperson interessieren. Wer bei sich zu Hause selbst eines bis maximal fünf Kinder im Alter von 0 bis 13 Jahren betreuen möchte, hat als Kindertagespflegeperson die Möglichkeit dazu und kann dabei auch seine Arbeitszeiten flexibel gestalten.

Geldleistung einer Tagesmutter/eines Tagesvaters

Die finanzielle Vergütung einer Tagespflegeperson richtet sich nach der Betreuungszeit und der Kinderzahl. Als Beispiel beträgt die Brutto-Geldleistung für eine Tagespflegeperson die eine Kindergruppe von fünf Kindern ganztags betreut, derzeit 4.125,00 Euro pro Monat. Zusätzlich werden die Kosten für eine Unfallversicherung übernommen und es erfolgt eine Beteiligung an den Beiträgen zur Alters-, Kranken- und Pflegeversicherung.

Qualifizierungskurs Kindertagespflege

Tagespflegepersonen müssen eine Qualifizierung in der Kindertagespflege nachweisen und jedes Jahr an Fortbildungen teilnehmen. Dadurch ist die Qualität in der Arbeit mit den Kindern gesichert und entwickelt sich stets weiter. Der nächste kostenlose Qualifizierungskurs findet ab Herbst 2024 im Landratsamt Haßberge statt. Er umfasst 300 Unterrichtsstunden und beinhaltet eine Vielzahl von Themen, die für die Kinderbetreuung von grundlegender Bedeutung sind.

Anmeldung und weitere Informationen

Für den Besuch der Informationsveranstaltung ist eine Anmeldung erforderlich.

Fachstelle Kindertagespflege, Telefon 09521/27645, E-Mail familienzentrum@hassberge.de