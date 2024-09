Last Call Ausbildungsstart 2024 – Vermittlungsaktion am 20. September

Um Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, noch eine Ausbildung für 2024 zu beginnen, findet am 20. September die Nachvermittlungsaktion an der Georg-Schäfer-Berufsschule I in Schweinfurt statt. Die Veranstaltung richtet sich an alle Jugendlichen, die noch auf der Suche nach einer Ausbildungsstelle sind. Von 12:30 bis 16:00 Uhr stehen Vertreter der Industrie- und Handelskammer, der Handwerkskammer für Unterfranken sowie der Agentur für Arbeit bereit, um bei der Berufswahl und der Suche nach passenden Betrieben zu unterstützen.

Besonders gefragt sind aktuell Ausbildungsplätze in den Bereichen:

Kaufmann/-frau im Einzelhandel

Verkäufer/-in

Kaufmann/-frau für Büromanagement

Mechatroniker/-in

Für Jugendliche, die Schwierigkeiten beim Start haben, gibt es das Programm „Fit for Work“, das vom Bayerischen Staatsministerium für Familie, Arbeit und Soziales gefördert wird.