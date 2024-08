Meisterliche Poetry Slams in Schweinfurt – Gastszene Niedersachsen/Bremen mit der amtierenden deutschsprachigen Meisterin

SCHWEINFURT – Die Herbst-/Wintersaison startet im September nicht nur meisterlich, sondern wird es bis Dezember bleiben. Erstmals sind alle drei Teilnehmer*innen des finalen Stechens um die deutschsprachige Meisterschaft in einer Saison vertreten.

Beim Poetry Slam #75 im September darf man sich auch gleich auf die amtierende deutschsprachige Meisterin freuen, Theresa Sperling (Bremen). Als erste Frau seit 24 Jahren holte sie sich den großen Titel und erreicht damit, alle Titel im Slam zu erringen, die es zu holen gilt. Die Slammerin, Theater– und Romanautorin gilt daher zu Recht als Grande Dame der Slamlyrik. Mit Matti Linke (Landesmeister Niedersachsen/Bremen 2022) kommt eine weitere Slamgröße der Gastszene und ein Publikumsliebling Schweinfurts (Stadtmeister Schweinfurt 2023). Zusammen mit Theresa Sperling sind sie das Slam-Team „Sofie und Fabel“, das amtierende deutschsprachige Vizemeister-Team, die das Publikum außer Wertung erleben darf.

Dem nicht genug, findet man im Line-Up den Trize sowohl der bayrischen. Landesmeister- als auch der deutschsprachigen Meisterschaften, Yannik Ambrusits (Würzburg), der auch schon mehrfach im finalen Stechen um die Stadtmeisterschaft Schweinfurt stand.

Mit Sadaf Zahedi reist eine bemerkenswerte Frau der Gastszene nach Schweinfurt. Die in Kabul geborene Autorin, Vortragskünstlerin und Aktivistin lebt seit ihrem dritten Lebensjahr in Bremen. Als Kind durfte sie selbst nicht lesen. Umso lauter erhebt sie jetzt ihre Stimme, um für das Recht auf Bildung einzutreten, unter anderem mit ihrem Projekt ›Bildung ohne Bücher‹. Beim Sprechen ihrer Texte folgt sie der besonderen Melodie und Betonung der lyrischen Vortragskunst, die sich über die Jahrtausende in den Sprachen Urdu und Farsi entwickelt hat und macht sie so für Deutsche zugänglich. Als Aktivistin hat die mittlerweile dreifache Mutter das Projekt „Bildung ohne Bücher“ gegründet, eine Initiative zur zweisprachigen Bildungsförderung der analphabetischen Kinder in den ländlichen Regionen Afghanistans. So verwundert es auch nicht, wenn Sadaf Zahedi sagt, jede freie Minute zu nutzen, um zu versprachlichen, „was ihre Suche nach wahrer Liebe geprägt hat“, nämlich „die Bedeutung der Liebe zu mir selbst und den Respekt vor meinem eigenen Leben.“ Ihre veröffentlichte Erzählung „Vier Jahreszeiten“ wurde beim Literaturwettbewerb der Erik Neutsch- und der Rosa Luxemburg Stiftung ausgezeichnet. Auch der offene Listenplatz ist schon vergeben und ein volles Wort-Fest damit gesichert.

Bewährt begleitet wird Veranstalter und Moderator Manfred Manger von der Nürnberger DJane Lisa Smaragd, die für die musikalische Untermalung des Abends sorgt. Mit Witzigkeit, Raffinesse, Spontanität und Feinfühligkeit, findet sie zu jedem Text die passenden Töne für die Auf- und Abgänge der Slammer.

Die Veranstaltung wird von der Kulturstiftung Schweinfurt gefördert. Die Preise des Abends kommen aus dem Publikum. Alle Zuschauer und Zuschauerinnen sind angehalten, ein kleines Präsent mitzubringen. Während der Veranstaltung werden die Preise klingelbeutelartig für die Trophäe der goldenen Dichterschlacht-Schüssel (ein goldener Sektkübel) eingesammelt.

Wer das Format nicht kennt: Poetry Slam, seit 2006 ausgetragen, ist die erfolgreichste und älteste literarische Serienveranstaltung der Stadt. Eine Publikumsjury bewertet die einzelnen Beiträge. Im finalen Stechen der drei Besten des Abends, wird vom Publikum der bzw. die Sieger*in des Abends ermittelt. Diese treten am 14.03.25 beim großen Saisonfinale auf der Ersatzbühne des Stadttheaters Schweinfurt (ev. Gemeindehaus) mit einem neuen Text an, um den Champion der Saison zu ermitteln.

Der Kartenvorverkauf ist empfohlen, es werden aber immer auch Karten für die Abendkasse zurückgehalten. Die freie Platzwahl empfiehlt ebenfalls rechtzeitiges Erscheinen.

Poetry Slam Schweinfurt ist beim Kulturpass.de registriert.

Samstag, 14.09.24 – 20.00 Uhr (Einlass 19.00)

Disharmonie Schweinfurt

Abendkasse (pauschal): 17 €

Vorverkauf Erwachsene: 12 € (zzgl. VVK-Gebühren)

www.disharmonie.de oder 0 97 21/2 88 95

Vorverkauf Schüler und Mitglieder von Poetry Slam Schweinfurt e.V. oder Disharmonie: 10 €

Ermäßigte Tickets direkt bei der Disharmonie oder online über die Slamhomepage (Kontaktformular) www.poetryslamschweinfurt.de