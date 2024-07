Mit 86 Jahren noch mal 100.000 Euro Sachschaden erzeugt – Kontrolle über Pkw verloren

TRIEFENSTEIN-HOMBURG, LKR. MAIN-SPESSART – Am Samstagnachmittag umfuhr ein 86-jähriger Lohrer mit seinem BMW zunächst eine wegen des Weinfestes aufgestellte Absperrung am Julius-Echter-Platz in Homburg.

Kurz darauf verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr geradeaus gegen eine Mauer. Dabei schob er bis zu 12 abgestellte Fahrräder aufeinander und riss teilweise die dortige Mauer ein, bevor sein Fahrzeug zwischen der Mauer und einem Baum eingeklemmt wurde und die Fahrt endete.

Herabstürzende Mauerteile beschädigten darunter liegende Grundstücke und eine Wasserleitung, die durch Mitarbeiter des Bauhofs Triefenstein stillgelegt werden musste. Nur durch Zufall wurden keine Besucher des Weinfestes verletzt. Der Fahrer wurde vorsorglich durch den Rettungsdienst untersucht, verweigerte aber jede weitere Behandlung. Ein Atemalkoholtest verlief ohne Befund. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 100.000 EUR.