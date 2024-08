Oldtimer-Lkw drohte in den Main zu rutschen

KARLSTADT, LKR. MAIN-SPESSART – Am Sonntag um 19:15 Uhr hatte ein 30-Jähriger mit seinem Oldtimer-Lkw der Marke Daimler einen Feldweg direkt am Main an der B27 auf Höhe der Abfahrt Stetten befahren.

Dieser hatte zuvor einen festgefahrenen Pkw befreit, wollte nun wenden und geriet hierbei aufgrund des matschigen Untergrundes selbst ins Rutschen. Dadurch drohte der Oldtimer-Lkw in den Main zu stürzen. Es wurden die Feuerwehr Karlstadt sowie das THW Karlstadt hinzugerufen, und der Lkw konnte erfolgreich geborgen werden. Hierbei entstand keinerlei Sachschaden.

Im Nachgang mussten die eingesetzten Beamten jedoch feststellen, dass der 30-jährige Fahrer über keine gültige Fahrerlaubnis zum Führen des Oldtimer-Lkw verfügte. Daher wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.