Tag des offenen Denkmals 2024 – „Wahr-Zeichen. Zeitzeugen der Geschichte“

SCHWEINFURT – Am Sonntag, den 8. September, öffnen drei bedeutende Denkmäler in Schweinfurt ihre Türen und bieten der Öffentlichkeit spannende Einblicke in das kulturelle Erbe der Stadt.

Residenz des Rats – Schweinfurter Rathaus von 1572

Das Schweinfurter Rathaus, ein Meisterwerk von Baumeister Nikolaus Hofmann, wird mit Führungen von Dr. Gregor Metzig, dem Leiter des Stadtarchivs, erkundet. Er enthüllt Geschichten aus der Vergangenheit des Gebäudes.

Führungen:

11:00 Uhr – 12:00 Uhr

15:00 Uhr – 16:00 Uhr

Eintritt frei, keine Voranmeldung erforderlich.

Fertigstellung des Anwesens Anton-Niedermeier-Platz 5

Einst ein Spital, wurde das historische Anwesen umfangreich saniert. Es wird nun feierlich eröffnet, begleitet von Führungen durch das Gebäude.

Führungen:

11:00 Uhr – 12:00 Uhr

13:00 Uhr – 14:00 Uhr

15:00 Uhr – 16:00 Uhr

Eintritt frei, keine Voranmeldung erforderlich.

Historischer Wasserturm – Wahrzeichen des Stadtteils Bergl

Der Wasserturm, der einst die Wasserversorgung des Stadtteils sicherte, dient heute als Vereinsheim. Der Bürgerverein Bergl e.V. bietet Führungen durch das Wahrzeichen an.

Führungen:

11:00 Uhr – 12:00 Uhr

14:00 Uhr – 15:00 Uhr

Eintritt frei, Voranmeldung unter 0170/2270060 oder birgit.steigerwald1963@gmail.com erwünscht.

Entdecken Sie Schweinfurts verborgene Schätze und erleben Sie die faszinierende Geschichte dieser Wahrzeichen hautnah!