Tempo 30 – „Fuß vom Gaspedal“ zum Schulstart

SCHWEINFURT – Kurz vor dem Schulstart am 10. September appelliert der Schweinfurter Landtagsabgeordnete Paul Knoblach (Bündnis 90/Die Grünen) an die Autofahrer, vorsichtig zu fahren und verweist auf die kürzlich reformierte Straßenverkehrsordnung (StVO). Diese erlaubt es Kommunen nun, Geschwindigkeitsbegrenzungen wie Tempo 30 deutlich einfacher anzuordnen, beispielsweise in Schulweg-Bereichen, an Zebrastreifen oder vor Spielplätzen.

Knoblach betont die Wichtigkeit von Geschwindigkeitsreduktionen für den Schutz der Kinder und lobt die Arbeit der Schulweghelfer. Außerdem hebt er hervor, dass die StVO-Reform es nun ermöglicht, Tempolimits auch auf Bundes-, Landes- und Kreisstraßen zu verhängen, was den Kommunen mehr Entscheidungsspielraum gibt. Mehrere Gemeinden im Landkreis Schweinfurt, wie Euerbach und Dittelbrunn, hatten sich bereits für die Initiative „Lebenswerte Städte und Gemeinden“ eingesetzt.

Knoblach fordert zudem allgemeinere Tempolimits, inspiriert von Städten wie Lyon, wo nach der Einführung von Tempo 30 ein Drittel weniger Unfälle und 40 Prozent weniger Verkehrstote zu verzeichnen waren. „Ein Tempolimit ist Klimaschutz, bringt mehr Lebensqualität und mehr Sicherheit“, fasst Knoblach zusammen.