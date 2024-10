„Tochter“ bittet per Whatsapp um eine Stange Geld

ALTLANDKREIS BAD BRÜCKENAU – Am Freitag wurde ein Ehepaar Opfer einer bekannten Betrugsmasche via WhatsApp. Ein unbekannter Täter gab sich über eine fremde Nummer als die Tochter des Ehepaares aus und bat um die Überweisung eines höheren Geldbetrages, angeblich um dringend einen Rechtsanwalt zu bezahlen.

Im guten Glauben, ihrem Kind in Not zu helfen, überwies das Ehepaar den geforderten Betrag per Echtzeit-Überweisung. Erst nach der Überweisung stellte sich heraus, dass die Tochter nie um dieses Geld gebeten hatte.

Die Polizei warnt eindringlich vor dieser gängigen Betrugsmasche, bei der Täter durch gefälschte Notlagen von Angehörigen hohe Summen erbeuten. Die Bevölkerung wird dazu aufgerufen, in solchen Fällen misstrauisch zu sein und den angeblichen Absender über die bekannte, alte Nummer zu kontaktieren, um die Echtheit der Nachricht zu prüfen. Außerdem rät die Polizei, den Absender der betrügerischen Nachricht sofort zu blockieren und Anzeige zu erstatten, falls man Opfer einer solchen Tat geworden ist.