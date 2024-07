Vater attackiert Mitschüler seines Sohnes in Bad Neustadt

BAD NEUSTADT A. D. SAALE – Lkr. Rhön-Grabfeld – Weil sein 13-jähriger Sohn am letzten Tag vor den Ferien in der Schule eine Auseinandersetzung mit einem gleichaltrigen Mitschüler hatte, suchte der Vater eines der Schüler dessen Kontrahenten nach Schulschluss auf und stellte ihn zur Rede. Dabei kam es zu Handgreiflichkeiten des 45-Jährigen gegenüber dem Schüler: Er packte den Jungen am Arm und drückte ihn gegen eine Mauer.

Eine 36-jährige Autofahrerin, die auf die Situation aufmerksam wurde, stoppte ihr Fahrzeug und forderte den Mann auf, den Jungen sofort loszulassen. Daraufhin ließ der Vater von weiteren Handlungen ab. Der Junge erlitt einen Kratzer am Unterarm und klagte über Schmerzen am Brustkorb und Rücken.