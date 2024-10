Wohnhaus in Brand geraten – Kriminalpolizei ermittelt

TRAPPSTADT, OT ALSLEBEN, LKR. RHÖN-GRABFELD – Am Montagabend ist ein Wohnhaus in der Hauptstraße in Brand geraten, wobei erheblicher Sachschaden entstand.

Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Der Bewohner meldete gegen 18:20 Uhr den Brand im Erdgeschoss des Gebäudes bei der Integrierten Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst. Feuerwehren aus den umliegenden Gemeinden trafen schnell am Einsatzort ein, doch das Feuer hatte sich bereits auf alle Stockwerke ausgebreitet.

Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte der Brand unter Kontrolle gebracht und schließlich gelöscht werden. Sechs Bewohner, die sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs im Haus aufhielten, konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen.

Der Sachschaden wird auf einen niedrigen sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Kriminalpolizei Schweinfurt hat noch vor Ort die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen, die bislang unklar ist.