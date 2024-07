Würzburg: Don Bosco-Schülerinnen und -Schüler aus Lviv im Wenzelsaal empfangen

WÜRZBURG – Im Januar dieses Jahres besuchten im Rahmen einer Delegationsreise Direktoren von beruflichen Schulen aus der Ukraine die Don Bosco Berufsschule am Würzburger Schottenanger. Die Teilnehmenden der Delegation aus der westukrainischen Stadt Lviv und Umgebung waren interessiert, mehr über die Bildungsansätze und die duale Ausbildung in Deutschland zu erfahren.

Da der ukrainischen Delegation auch ein Vertreter der Schulleitung der Don Bosco Schule in Lviv angehörte, wurde kurzerhand ein zusätzliches Kooperationsgespräch am Rande der eigentlichen Sitzung organisiert. Oberbürgermeister Christian Schuchardt hatte sich bei einem Besuch in Lviv bereits für die künftige Schulpartnerschaft stark gemacht und so wurde der Besuch von rund 15 Schülerinnen und Schülern aus Lviv in Würzburg geplant und vorbereitet.

Nun war es soweit: Oberbürgermeister Schuchardt begrüßte die Gäste aus Würzburgs Partnerstadt Lviv im historischen Wenzelsaal des Rathauses.

„Ihr dürft stolz auf euch sein! Denn ihr alle erlernt praktische Berufe, die wir als Gesellschaft nachfragen. Die wir als Gesellschaft dringend brauchen. Und die auch euch in eurem späteren Berufsleben sehr zufrieden machen können“, so der Oberbürgermeister in seinem Grußwort. „Voller Freude haben wir erst vor ein paar Wochen das 50. Jubiläum der Don Bosco Berufsschule gefeiert – mit einem bunten, unterhaltsamen und kurzweiligen Rahmenprogramm. Dabei ist einmal mehr deutlich geworden, wie wichtig der Don Bosco Gedanke in der heutigen Zeit ist.“

„Ich freue mich wirklich sehr, dass ihr hier seid und gemeinsam ein paar schöne Tage in Würzburg verbringt. Eine solche Begegnungsaktion ist von sehr hohem Wert für euch Jugendliche, aber auch für unsere Stadtgesellschaften als Ganzes“, betonte Schuchardt weiter.

Er versicherte den jungen Ukrainerinnen und Ukrainern den Rückhalt Würzburgs in dieser schweren Situation ihres Landes seit Beginn des Angriffskriegs Putins vor fast 2 ½ Jahren: „Wir Würzburgerinnen und Würzburger stehen hinter der Ukraine, wir stehen hinter eurer Stadt.“ Lviv ist Würzburgs jüngste Partnerstadt. Oberbürgermeister Schuchardt war seit dem Kriegsausbruch zweimal in Lviv – auch das dortige Don Bosco Zentrum wurde besucht. „Inmitten dieser schrecklichen Zeit ist wirklich Wertvolles entstanden. Dazu zählt auch dieser Don Bosco Austausch im Geiste der Salesianer. Herzlichen Dank an alle, die zum Erfolg dieser Jugendbegegnungs-Maßnahme beigetragen haben!“

Schuchardt dankte im besonderen Altbürgermeister Dr. Adolf Bauer für die äußerst großzügige Spende seiner Dr. Adolf und Doris Bauer Stiftung, die diesen Austausch erst ermöglicht hat. Den symbolischen Scheck nahm die Konrektorin der Don Bosco Berufsschule, Anette Köhler, vor der Stadtratsitzung entgegen.