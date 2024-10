Bad Kissingen: Neugestaltung Nordring

BAD KISSINGEN – Ab Montag, den 4. November, können Autofahrer auf dem Nordring wieder zweispurig vom Geschwister-Scholl-Platz bis zur Straße Am Steingraben fahren. Bislang war dies nur bis zur Friedrich-List-Straße möglich.

Die neue Regelung erlaubt auch den Bussen, wieder von der Straße Am Steingraben in Richtung Innenstadt abzubiegen, und die Bushaltestelle Nordring wird erneut in Betrieb genommen. In Richtung Hausen bleibt der Abschnitt ab Am Steingraben jedoch weiterhin einspurig. Stadteinwärts von Hausen kommend wird der Verkehr über die Salinenstraße umgeleitet.

Aktuell werden der Geh- und Radweg von Am Steingraben bis zur Salinenstraße gebaut, und die Fertigstellung ist bis Weihnachten geplant. Dann soll der Nordring vollständig zweispurig befahrbar sein, zunächst jedoch auf der vorhandenen Asphaltschicht. Geh- und Radweg sind dann ebenfalls einsatzbereit, es fehlen jedoch noch die Asphaltbinderschicht, die Asphaltdeckschicht sowie eine Querungshilfe.

Für die finalen Asphaltarbeiten und die Errichtung der Querungshilfen auf dem Nordring ist ab Anfang März eine Sperrung des Abschnitts von der Einmündung Friedrich-List-Straße bis zur Salinenstraße für etwa sechs Wochen geplant. Die Zufahrt zur Friedrich-List-Straße bleibt während dieser Zeit offen. Die Arbeiten sollen rechtzeitig bis Ostern abgeschlossen sein, sodass der Verkehr dann wieder uneingeschränkt zweispurig auf dem neuen Nordring rollen kann.