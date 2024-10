Schulranzen Fit: Starke Tipps für kleine Rücken

SCHWEINFURT – Bücher, Federmäppchen, Pausenbrot – bereits Grundschulkinder haben auf ihrem Schulweg einiges zu tragen. Ein wichtiger und treuer Begleiter von Beginn der Schulzeit an ist dabei der Schulranzen. Mit der neuen Aktion „Schulranzen Fit“ ab diesem Schuljahr will die AOK die Rückengesundheit der Grundschulkinder fördern.

Wichtige Gesundheitsbotschaften

„Der Schulranzen belastet zunächst den sich entwickelnden Rücken der Kinder, aber das muss nicht gleich eine Überlastung sein“, betont Johannes Kiep, Gesundheitsexperte bei der AOK in Schweinfurt. Vielmehr kann das Tragen schwerer Taschen positive Reize setzen und die Muskulatur sowie die Knochen der Schülerinnen und Schüler stärken. Ob der Schulranzen ein Schulkind überfordert, hängt von den individuellen körperlichen Voraussetzungen wie Größe, Gewicht und Kraft des Kindes ab. „Bedeutsamer für die Rückengesundheit ist, welchen Schulranzen man wählt und wie man ihn richtig anlegt, trägt und packt“, so Johannes Kiep.

Die Aktion „Schulranzen Fit“ vermittelt Lehrkräften, Eltern und deren Kindern dieses Wissen mithilfe kostenfreier Materialsets für bis zu 30 Kinder an Grund- und Förderschulen.

Bewegung fördert die Lernfähigkeit

Ein weiterer Baustein von „Schulranzen Fit“ ist der Online-Elternabend „Lernen braucht Bewegung“. Expertinnen und Experten der Bundesarbeitsgemeinschaft für Haltungs- und Bewegungsförderung e.V. zeigen auf, wie sich Bewegung vor, während und nach der Schule auf die Entwicklung der Kinder auswirkt. „Das optimale Bewegungsprogramm besteht aus Alltagsbewegung, wie zur Schule zu gehen oder viel mit dem Rad zu fahren sowie Toben, Fangen und Verstecken auf dem Spielplatz oder Sportarten wie Schwimmen und Ballspiele“, erklärt Johannes Kiep.

Bewegen sich Kinder viel und regelmäßig, sind sie insgesamt ausgeglichener und können sich besser konzentrieren. Die Eltern erhalten an diesem Abend unter anderem praktische Tipps, wie sich Bewegung ganz einfach und spielerisch in den Alltag integrieren lässt.

Teilnahme an der Aktion

Grund- und Förderschulen können sich ab sofort unter www.aok.de/bayern/schulranzenfit für die Teilnahme an der kostenfreien Aktion bewerben. Damit wird ein weiterer Schritt unternommen, um die Rückengesundheit von Grundschulkindern nachhaltig zu fördern und die Bedeutung von Bewegung in ihren Alltag zu integrieren.