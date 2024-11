Schweinfurter U19 siegt nach Heimerfolg gegen die SpVgg Bayreuth weiter

SCHWEINFURT – Mit ihrem achten Sieg in Folge hat die Schnüdel-U19 ihre Position an der Tabellenspitze erfolgreich verteidigt. Trotz des kontinuierlichen Drucks der Verfolger bleibt die Mannschaft auf Erfolgskurs und zeigt sich weiterhin in starker Form.

Im Spiel gegen die Oldstadt aus Bayreuth startete die Heimelf allerdings zurückhaltender als gewohnt. Die Gäste hatten in der siebten Minute den ersten Torschuss, doch es waren die Schweinfurter, die schließlich den Bann brachen: Luke Barget erzielte in der 20. Minute das 1:0 mit einem präzisen Schuss ins lange Eck.

Das Spiel wurde wenig später hitzig, als der Bayreuther Verteidiger den Schweinfurter Keeper Emil Zorn mit gestrecktem Bein attackierte. Für dieses harte Einsteigen gab es folgerichtig die Rote Karte, und Bayreuth musste das Spiel in Unterzahl fortsetzen. Glücklicherweise blieb Zorn unverletzt und konnte weiterspielen. Mit der numerischen Überlegenheit nutzte die Heimelf ihre Chancen: Nur wenige Minuten später traf Barget erneut aus 16 Metern zum 2:0. Noch vor der Halbzeit erhöhte Barget mit einem Abstauber nach einer Vorlage von Niklas Schusser auf 3:0.

Mit diesem komfortablen Vorsprung und einem Mann mehr gingen die Schnüdel in die Pause. Doch die zweite Halbzeit gestaltete sich schwieriger, als erwartet. Die Gäste aus Bayreuth kamen kämpferischer aus der Kabine und erzielten nach einer Unachtsamkeit in der Abwehr das 3:1. Schweinfurt leistete sich einige unnötige Ballverluste und provozierte durch Fouls im Mittelfeld viele Standards, die die Bayreuther Druck aufbauten – auch wenn keine weiteren gefährlichen Chancen entstanden.

Am Ende reichte den Schnüdeln eine starke erste Halbzeit zum Sieg. Dennoch wurde klar, dass sie weiterhin wachsam bleiben müssen, insbesondere gegen Teams, die ihr Spiel gezielt stören. Am kommenden Sonntag steht das nächste Heimspiel gegen den TSV Nördlingen an, einen Gegner, der für enge Spiele gegen die Topteams bekannt ist. Das Trainerteam wird die Mannschaft gezielt auf die kommenden Herausforderungen vorbereiten, denn jeder Sieg ist hart erarbeitet und kein Selbstläufer.

Aufstellung: Zorn – Ritter (77. Geiger), Djalek, Markert, Ibisi – Kalandia (62. Ziegler), Schneider, Mützel (82. Brater), Schmitt (77. Breitenbach) – Schusser, Barget (71. Gensichen)

Tore: 1:0, 2:0, 3:0 Barget (20., 26., 45. Min.), 3:1 (50. Min.)



