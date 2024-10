Wildschweinunfall – 4.000 Euro Schaden und ein Jagdpächter auf der Suche

BAD BRÜCKENAU, WILDFLECKEN – LKR. BAD KISSINGEN – Am späten Mittwochabend kam es im Dienstbereich der Polizeiinspektion Bad Brückenau zu einem Wildunfall mit einem Gesamtschaden von etwa 4.000 Euro.

Ein VW Tiguan kollidierte im Frontbereich mit einer querenden Wildsau in der Nähe der alten Wache, an der Auffahrt zum Haupttor der Bundeswehr in Wildflecken. Das Wildschwein flüchtete anschließend in den angrenzenden Wald. Der zuständige Jagdpächter wurde informiert, um die Nachsuche nach dem verletzten Tier durchzuführen. Der Autofahrer blieb glücklicherweise unverletzt und kam mit einem Schrecken davon.