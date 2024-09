Fördertraining für Mädchen ab 6 Jahren beim FC05

SCHWEINFURT – Ab sofort bietet die Mädchen- und Damenabteilung des FC05 für alle fußballinteressierten Mädchen ab 6 Jahren immer donnerstags von 17:30 bis 19:00 ein Fördertraining im Sachs Stadion an. Egal ob in einem Verein gespielt wird oder nur in der Freizeit gegen den Ball getreten wird, alle sind herzlich willkommen. Einmal in der Woche können Mädchen gemeinsam auf dem Platz kicken und trainieren.

Der Spaß am Spiel steht im Vordergrund. Spielerisch sollen die Mädchen gefördert und auf den regulären Spielbetrieb vorbereitet werden. Ziel ist es, jede einzelne Spielerin gezielt zu fördern, auf ihre Stärken und Schwächen einzugehen.

In den letzten Sommermonaten wird auf dem Kunstrasenplatz trainiert, bei schlechterem Wetter wird das Training in die Halle verlegt. Die Altersklasse 6 bis 11 Jahre wird angesprochen, um einmal in der Woche gemeinsam an fußballerischen Fähigkeiten zu arbeiten. Es wird ein altersgerechtes Training angeboten, das die gezielte Förderung der Teilnehmerinnen in den Mittelpunkt stellt.

Es wäre wünschenswert, wenn sich die Teilnehmerinnen vorab kurz melden, um besser planen und das Training der Teilnehmerzahl anpassen zu können. Das Angebot richtet sich an alle, die Lust und Spaß am Fußball haben, ohne dass eine Mitgliedschaft im Verein erforderlich ist. Ob als Schnuppertraining oder als regelmäßiges Fördertraining – alle sind herzlich eingeladen.

Eine kurze Anmeldung, wenn jemand am Training teilnehmen will, kann per E-Mail an frauen@fcschweinfurt05.de oder telefonisch unter 0157-30405049 oder 0151-58112064 gegeben werden.

Die Mädchen- und Damenabteilung des FC05 freut sich schon auf Euer Kommen.