Junge „Damen“ treiben böses Spiel mit zwei Mädchen: Mit Pistole aus dem Auto „geschossen“

KARLSTADT, LKR. MAIN-SPESSART – Am Samstag gegen 17:25 Uhr liefen zwei 11-jährige Mädchen die Gemündener Straße stadtauswärts entlang, als ein grauer PKW, vermutlich ein Audi, langsam an ihnen vorbeifuhr. Die Fahrerin öffnete das Fenster, während die Beifahrerin durch das geöffnete Fenster eine Pistole nach draußen hielt.

Die Mädchen erkannten schnell, dass orangefarbene Kügelchen in ihre Richtung flogen und bemerkten einen orangenen Ring am Lauf der Pistole, was darauf hindeutete, dass es sich um eine Spielzeugpistole handelte. Trotz der Tatsache, dass keine der beiden Mädchen von den Kügelchen getroffen wurde, waren sie zunächst verängstigt und erschrocken.

Der PKW fuhr in Richtung Gemünden weiter und war mit zwei jungen Frauen besetzt. Die Fahrerin wird auf etwa 18-19 Jahre geschätzt, die Beifahrerin auf etwa 17-18 Jahre. Beide Insassinnen hatten braune Haare.

Die Polizeiinspektion Karlstadt ermittelt nun unter anderem wegen Bedrohung und bittet um Hinweise. Informationen werden bei der Polizei Karlstadt unter der Rufnummer 09353/9741-0 entgegengenommen.