Karate meets Schach – TG-Abteilungen gemeinsam aktiv

SCHWEINFURT – Fast 40 Teilnehmern ermöglichte die großzügige Spende der Oskar-Soldmann-Stifung in Höhe von 1.500 Euro ein besonderes Sport- und Spielwochenende. Auf Initiative von TG-Vorstandsmitglied Peter Förster hin, der die Idee für ein gemeinsames Ferienlager der Karate- und Schachabteilung entwickelt hatte, brach man kürzlich ins nördlich von Hofheim gelegene Schullandheim nach Eichelsdorf auf.

Dort nutzte man die Gelegenheit die jeweils andere Spiel- bzw. Sportart einmal näher kennenzulernen. Unter Federführung der beiden Abteilungsleiter Karl Heine (Karate) und Erich Feichtner (Schach) konnte ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt werden. Zu Beginn stand für die Karatekas eine Einführung in die Schachregeln sowie die prompte Anwendung in Live-Partien mit hilfreicher Unterstützung durch die Schachspieler an, was gleich große Begeisterung weckte.

Am Samstag hatten die Teilnehmer dann die Wahl: Waldgang mit dem ortsansässigen Förster Bernhard Streck oder Karate-Training. Zirka die Hälfte der Gruppe entschied sich für den Rundgang, bei dem Streck lehrreiche Ratespiele nutzte um an die Themen „Pflanze und Tier“, „Baumarten“ sowie „Wasserkreislauf“ heranzuführen. Hündin „Maya“ sorgte für zusätzliche Unterhaltung. Ein Selbstverteidigungstraining von Peter Förster für die Schachspieler, diesmal mit Hilfe von den Karatekas, rundete den Tag ab.

Natürlich durfte neben Bogenschießen, Billard und Volleyball ein Grillabend mit Lagerfeuer nicht fehlen, zu dem es parallel eine Mondschau mit Rainer Dietrich in der kleinen Sternwarte gab, die schon seit über 40 Jahren auf dem Gelände beheimatet ist. Der Gymnasiallehrer gewährte dabei Einblicke in die Teleskop-Technik sowie in Fotos von Galaxien, Gasnebeln und anderen Himmelsobjekten. Ein Höhepunkt war zudem die vorbeiziehende ISS-Raumstation.

So endete ein inspirierendes Wochenende, bei dem interessante Erfahrungen gesammelt und neue Kontakte geknüpft werden konnten. Die Begeisterung war so groß, dass bereits die Planungen für das nächste Event, ein gemeinsames Grillfest, in Angriff genommen wurden.