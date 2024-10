Probieren geht über studieren: Achtklässler der AKR Haßfurt erleben Ernährung mit allen Sinnen

HASSFURT – Im Rahmen des Projekts „Sensorik-Koffer“ des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Schweinfurt haben die Achtklässler der Dr. Auguste-Kirchner-Realschule (AKR) Haßfurt spannende Einblicke in die Welt der Sinne und deren Einfluss auf unsere Kaufentscheidungen erhalten. Das Projekt thematisiert, wie Farben und die Optik von Lebensmitteln unseren Geschmack beeinflussen und ob makellose Produkte tatsächlich besser schmecken.

Die Schülerinnen und Schüler arbeiteten an vier verschiedenen Stationen, wo sie durch sensorische Übungen entdeckten, wie die Sinne beim Essen zusammenwirken und dass gesunde Ernährung weit über die bloße Nahrungsaufnahme hinausgeht. Mit Freude verkosteten die Jugendlichen Äpfel aus unterschiedlichen Regionen, sortierten Zuckergehalte in Getränken und Zuckerwürfeln und „erschmeckten“ verschiedene Joghurtsorten.

Die experimentelle Herangehensweise motivierte die Schüler, sich auf neue Geschmäcker einzulassen, ihre Geschmackserfahrungen zu erweitern und ihr Essverhalten kritisch zu hinterfragen. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse sollen ihnen helfen, in Zukunft bewusste Kaufentscheidungen zu treffen und eine abwechslungsreiche, gesundheitsbewusste sowie nachhaltige Ernährung zu fördern.

Insgesamt nahmen 110 Achtklässler der AKR Haßfurt an der Projektwoche „Alltagskompetenzen – Schule fürs Leben“ teil, in deren Rahmen das Projekt „Sensorik-Koffer“ durchgeführt wurde. Dieses Konzept, das vom Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus in Bayern initiiert wurde, soll die Alltagskompetenzen der Schüler stärken und verbindet erlebnisorientierte Wissensvermittlung zu Themen wie Lebensmittel, Genuss, Regionalität, Saisonalität und gesundheitsfördernder Lebensstil.

In Unterfranken ist das Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Schweinfurt für die Umsetzung des Sensorik-Koffers zuständig. Das Projekt richtet sich hauptsächlich an die 8. Jahrgangsstufe der Realschulen, kann aber auch in anderen Jahrgangsstufen und Schularten durchgeführt werden. Es ist für die Schulen kostenfrei, und interessierte Lehrkräfte können sich direkt beim AELF Schweinfurt melden.